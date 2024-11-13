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Posted 13 ноября, 09:15

Published 13 ноября, 09:15

Modified 13 ноября, 09:17

Updated 13 ноября, 09:17

В Екатеринбург пришла вторая волна заболеваемости пневмонией

В Екатеринбург пришла вторая волна заболеваемости пневмонией

13 ноября 2024, 09:15
Фото: 1MI.
В детских поликлиниках Свердловской области отмечают рост заболеваемости среди учеников средних классов.

Чаще всего воспалением легких болеют дети от 10 до 14 лет. Основная причина вспышки заболеваемости связана с выходом детей в школу после каникул.

Болезнь протекает в средней степени тяжести, без осложнений. Чаще всего лечатся дома. В то же время родители заболевших делей отмечают отсутствие в аптеках антибиотиков, которые необходимы для лечения данного заболевания, пишет ЕАН.

Напомним, в Роспотребнадзоре назвали настоящую причину инфекционной вспышки в Первоуральске.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Здоровье#Заболеваемость#Пневмония#Заболевшие#Екатеринбург
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