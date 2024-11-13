В Екатеринбург пришла вторая волна заболеваемости пневмонией

Posted 13 ноября, 09:15
Published 13 ноября, 09:15
Modified 13 ноября, 09:17
Updated 13 ноября, 09:17
Чаще всего воспалением легких болеют дети от 10 до 14 лет. Основная причина вспышки заболеваемости связана с выходом детей в школу после каникул.
Болезнь протекает в средней степени тяжести, без осложнений. Чаще всего лечатся дома. В то же время родители заболевших делей отмечают отсутствие в аптеках антибиотиков, которые необходимы для лечения данного заболевания, пишет ЕАН.
Напомним, в Роспотребнадзоре назвали настоящую причину инфекционной вспышки в Первоуральске.