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Posted 13 ноября, 14:56

Published 13 ноября, 14:56

Modified 13 ноября, 14:58

Updated 13 ноября, 14:58

В Екатеринбурге 8-летний мальчик чуть не зарезал своего отца

В Екатеринбурге 8-летний мальчик чуть не зарезал своего отца

13 ноября 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 8-летний мальчик, защищая свою мать, чуть не зарезал родного отца.

Инцидент случился ночью 8 ноября на улице Михеева в Академическом районе.

Пьяный мужчина стал угрожать супруге, что отправит ее на спецоперацию. Тогда маленький сын решил защитить свою маму и дважды воткнул нож в спину отцу.

Пострадавшего экстренно госпитализировали и сделали операцию.

Выяснилось, что мужчина запугивал супругу давно. Она писала заявления в полицию, но потом забирала их обратно. Ей за данный инцидент грозит максимум штраф 500 рублей, а сынишку наказывать не будут, — сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

Ранее 75-летняя жительница Березовского ударила ножом беспокойного жильца и попала под суд.

Рецидивист ударил ножом мужчину в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Операция#ЧП#Ранение#Екатеринбург#Инцидент
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