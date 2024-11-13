В Екатеринбурге 8-летний мальчик чуть не зарезал своего отца

Posted 13 ноября, 14:56
Published 13 ноября, 14:56
Modified 13 ноября, 14:58
Updated 13 ноября, 14:58
Инцидент случился ночью 8 ноября на улице Михеева в Академическом районе.
Пьяный мужчина стал угрожать супруге, что отправит ее на спецоперацию. Тогда маленький сын решил защитить свою маму и дважды воткнул нож в спину отцу.
Пострадавшего экстренно госпитализировали и сделали операцию.
Выяснилось, что мужчина запугивал супругу давно. Она писала заявления в полицию, но потом забирала их обратно. Ей за данный инцидент грозит максимум штраф 500 рублей, а сынишку наказывать не будут, — сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.
Ранее 75-летняя жительница Березовского ударила ножом беспокойного жильца и попала под суд.