В Екатеринбурге 8-летний мальчик чуть не зарезал своего отца

Выяснилось, что мужчина запугивал супругу давно. Она писала заявления в полицию, но потом забирала их обратно. Ей за данный инцидент грозит максимум штраф 500 рублей, а сынишку наказывать не будут, — сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.