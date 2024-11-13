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Posted 13 ноября, 10:48

Published 13 ноября, 10:48

Modified 13 ноября, 10:50

Updated 13 ноября, 10:50

В Екатеринбурге мигранта будут судить за убийство бывшей жены

В Екатеринбурге мигранта будут судить за убийство бывшей жены

13 ноября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура направила в суд дело мигранта, который обвиняется в убийстве и ограблении бывшей супруги.

Мужчина 1998 года рождения является иностранным гражданином. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям за убийство и кражу. Следствие выяснило, что 13 июля 2024 года мужчина убил ножом бывшую супругу в одном из домов на улице Челюскинцев. Причиной стала ревность. Также мигрант похитил телефон стоимостью 35 тысяч рублей.

С места совершения преступления мужчина успел скрыться, но его удалось задержать, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, соседи убитой рассказывали, что мужчина преследовал бывшую супругу. Также его видели, когда он убегал с места случившегося. В результате мероприятий на следующий день преступник был задержан.

Ранее в Нижних Сергах фельдшер застрелил своего соседа. Причиной стало то, что мужчина пытался защитить свою супругу.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Убийство#Криминал#Екатеринбург#Мигрант
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