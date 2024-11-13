В Екатеринбурге мигранта будут судить за убийство бывшей жены

Мужчина 1998 года рождения является иностранным гражданином. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям за убийство и кражу. Следствие выяснило, что 13 июля 2024 года мужчина убил ножом бывшую супругу в одном из домов на улице Челюскинцев. Причиной стала ревность. Также мигрант похитил телефон стоимостью 35 тысяч рублей.