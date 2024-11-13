В Екатеринбурге мигранта будут судить за убийство бывшей жены

Posted 13 ноября, 10:48
Published 13 ноября, 10:48
Modified 13 ноября, 10:50
Updated 13 ноября, 10:50
Мужчина 1998 года рождения является иностранным гражданином. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям за убийство и кражу. Следствие выяснило, что 13 июля 2024 года мужчина убил ножом бывшую супругу в одном из домов на улице Челюскинцев. Причиной стала ревность. Также мигрант похитил телефон стоимостью 35 тысяч рублей.
С места совершения преступления мужчина успел скрыться, но его удалось задержать, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, соседи убитой рассказывали, что мужчина преследовал бывшую супругу. Также его видели, когда он убегал с места случившегося. В результате мероприятий на следующий день преступник был задержан.
Ранее в Нижних Сергах фельдшер застрелил своего соседа. Причиной стало то, что мужчина пытался защитить свою супругу.