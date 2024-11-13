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Posted 13 ноября, 08:47

Published 13 ноября, 08:47

Modified 13 ноября, 08:49

Updated 13 ноября, 08:49

В Екатеринбурге суд признал электрика виновным в смерти подростка от удара током

В Екатеринбурге суд признал электрика виновным в смерти подростка от удара током

13 ноября 2024, 08:47
Фото: пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
В Екатеринбурге 13 ноября вынесен приговор электрику по делу о смерти подростка от удара током от водомата.Мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к гибели человека.

Мужчина, работал мастером участка и в его обязанности входило обеспечение правильной работы электрооборудования. Раз в год он также проходил проверку знаний и имел специальные познания в данной области, сообщили в Свердловском областном суде.

3 июля мужчина по просьбе знакомого подключал водомат на улице Омская. При этом заземление для защиты он не сделал. Вечером того же дня у детей за автомат улетел мяч. Один из ребят полез его доставать, но его ударило током. В результате мальчик скончался.

Гособвинение просило ограничить свободу электрику на 2,5 года. Суд этим согласился. Также ему теперь в течение 1,5 лет нельзя работать с электрооборудованием. Также суд взыскал с виновного 3 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге электрик скончался в результате удара током.

Мальчик скончался от удара током в Шалинском районе
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