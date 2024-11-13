В Екатеринбурге суд признал электрика виновным в смерти подростка от удара током

Posted 13 ноября, 08:47
Published 13 ноября, 08:47
Modified 13 ноября, 08:49
Updated 13 ноября, 08:49
Мужчина, работал мастером участка и в его обязанности входило обеспечение правильной работы электрооборудования. Раз в год он также проходил проверку знаний и имел специальные познания в данной области, сообщили в Свердловском областном суде.
3 июля мужчина по просьбе знакомого подключал водомат на улице Омская. При этом заземление для защиты он не сделал. Вечером того же дня у детей за автомат улетел мяч. Один из ребят полез его доставать, но его ударило током. В результате мальчик скончался.
Гособвинение просило ограничить свободу электрику на 2,5 года. Суд этим согласился. Также ему теперь в течение 1,5 лет нельзя работать с электрооборудованием. Также суд взыскал с виновного 3 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге электрик скончался в результате удара током.