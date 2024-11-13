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Posted 13 ноября, 14:15

Published 13 ноября, 14:15

Modified 13 ноября, 14:17

Updated 13 ноября, 14:17

В Нижнем Тагиле 1,5-годовалый ребенок отравился таблетками

В Нижнем Тагиле 1,5-годовалый ребенок отравился таблетками

13 ноября 2024, 14:15
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет обстоятельства отравления 1,5-годовалого ребенка лекарствами.

По предварительным данным, ребенок, находясь дома под присмотром матери, употребил таблетки, оставленные в свободном доступе. Девочка сейчас в реанимации.

Известно, что семья малышки состоит на учете в органах профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура выясняет подробности произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Отравление#Реанимация#Екатеринбург#Инцидент
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