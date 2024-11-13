В Нижнем Тагиле 1,5-годовалый ребенок отравился таблетками

Posted 13 ноября, 14:15
Published 13 ноября, 14:15
Modified 13 ноября, 14:17
Updated 13 ноября, 14:17
По предварительным данным, ребенок, находясь дома под присмотром матери, употребил таблетки, оставленные в свободном доступе. Девочка сейчас в реанимации.
Известно, что семья малышки состоит на учете в органах профилактики из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Прокуратура выясняет подробности произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее суд заставил мать больного ребенка в Нижнем Тагиле положить его в стационар