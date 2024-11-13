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Posted 13 ноября, 07:26

Published 13 ноября, 07:26

Modified 13 ноября, 07:28

Updated 13 ноября, 07:28

В Нижнем Тагиле предотвращен ВПК на питающей предприятие ВПК электроподстанции

В Нижнем Тагиле ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции

13 ноября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле предотвращен ВПК на питающей предприятие ВПК электроподстанции

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали человека, который планировал теракт на электроподстанции. От нее электричество поступает на предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сам же задержанный относится к украинской террористической организации. За выполнение «поручения» гражданину полагалось денежное вознаграждение.

Во время обыска у него были найдены переписки, подтверждающие его связь с украинскими спецслужбами, а также компоненты, с помощью которых можно создавать зажигательные смеси.

Теперь в отношении мужчины возбуждено дело за покушение на террористический акт. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого уже заключили под стражу, пишет ТАСС.

Ранее в тюрьму были отправлены двое жителей Свердловской области за теракты на ж/д путях.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#ФСБ#Криминал#Задержание#Железная дорога#Теракт#ВПК#Екатеринбург
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