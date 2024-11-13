В Нижнем Тагиле ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции

Posted 13 ноября, 07:26
Published 13 ноября, 07:26
Modified 13 ноября, 07:28
Updated 13 ноября, 07:28
Сам же задержанный относится к украинской террористической организации. За выполнение «поручения» гражданину полагалось денежное вознаграждение.
Во время обыска у него были найдены переписки, подтверждающие его связь с украинскими спецслужбами, а также компоненты, с помощью которых можно создавать зажигательные смеси.
Теперь в отношении мужчины возбуждено дело за покушение на террористический акт. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого уже заключили под стражу, пишет ТАСС.
Ранее в тюрьму были отправлены двое жителей Свердловской области за теракты на ж/д путях.