В нижнетагильском театре кукол поставят «Каштанку»

Posted 13 ноября, 06:56
Published 13 ноября, 06:56
Modified 13 ноября, 06:58
Updated 13 ноября, 06:58
На эти деньги актеры театра кукол поставят спектакль «Каштанка». Премьеру планируется представить весной следующего года.
Режиссером постановки утвердили Ольгу Штырляеву из города Иваново. Художника по костюмам пригласили из столицы России, а композитора из Владимира.
В декорациях прошлого века авторы постановки представят историю собаки и вместе с тем покажут приключения маленького существа в большом, полном опасностей мире, сообщает театр кукол в соцсети ВКонтакте.
Ранее драматический театр выиграл грант. На эти деньги поставят 2 спектакля.