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Posted 13 ноября, 06:56

Published 13 ноября, 06:56

Modified 13 ноября, 06:58

Updated 13 ноября, 06:58

В нижнетагильском театре кукол поставят «Каштанку»

В нижнетагильском театре кукол поставят «Каштанку»

13 ноября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле театр кукол получил грант от областного Минкульта.

На эти деньги актеры театра кукол поставят спектакль «Каштанка». Премьеру планируется представить весной следующего года.

Режиссером постановки утвердили Ольгу Штырляеву из города Иваново. Художника по костюмам пригласили из столицы России, а композитора из Владимира.

В декорациях прошлого века авторы постановки представят историю собаки и вместе с тем покажут приключения маленького существа в большом, полном опасностей мире, сообщает театр кукол в соцсети ВКонтакте.

Ранее драматический театр выиграл грант. На эти деньги поставят 2 спектакля.

#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Театр кукол#Театр#Грант#Екатеринбург
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