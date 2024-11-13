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Posted 13 ноября, 04:50

Published 13 ноября, 04:50

Modified 13 ноября, 04:52

Updated 13 ноября, 04:52

В одном из ТЦ в Екатеринбурге обнаружены игровые автоматы

В одном из ТЦ в Екатеринбурге обнаружены игровые автоматы

13 ноября 2024, 04:50
Фото: 1MI.
Правоохранители в Екатеринбурге обнаружили игровые автоматы в подвале ТЦ Baku Plaza. Данный рейд состоялся еще в марте 2024 года. Известно о нем стало в ноябре 2024 года.

Кроме вышеупомянутой техники в подвальном помещении были найдены неучтенные алкогольные напитки, кинжал и посуду с позолотой, пишет Ура.ру.

Известно, что данный торговый центр находится под контролем руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские устроили рейд на овощебазе, где проверили иностранцев. Тех, кто незаконно находится в стране, задерживали.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Рейд#ТЦ#18+#Екатеринбург
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