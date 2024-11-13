В одном из ТЦ в Екатеринбурге обнаружены игровые автоматы

Posted 13 ноября, 04:50
Published 13 ноября, 04:50
Modified 13 ноября, 04:52
Updated 13 ноября, 04:52
Кроме вышеупомянутой техники в подвальном помещении были найдены неучтенные алкогольные напитки, кинжал и посуду с позолотой, пишет Ура.ру.
Известно, что данный торговый центр находится под контролем руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шихлински.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские устроили рейд на овощебазе, где проверили иностранцев. Тех, кто незаконно находится в стране, задерживали.