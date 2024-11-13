В России проходит Неделя борьбы с диабетом

Дети все чаще попадают в число диабетиков, поскольку наблюдается увеличение количества детей с лишним весом, в том числе излишне упитанных. Так, на диспансерном учете состоит 661 ребенок с ожирением. Среди них 32 ребенка с крайней степенью ожирения (3 и 4 степень). Родители, бабушки и дедушки часто умиляются пухлым щечкам и многочисленным складочкам на теле малыша. При этом часто предлагают съесть добавку к обычной порции, балуют выпечкой и сладким, а в будущем вознаграждают и поощряют сладким, например, за хорошие поступки или учебу. В результате у ребенка появляется избыточный вес. Начинаются проблемы с суставами, снижается активность, может возникнуть отдышка. Он начинает избегать общения со сверстниками, появляются комплексы.