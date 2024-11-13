В России проходит Неделя борьбы с диабетом

Posted 13 ноября, 07:54
Published 13 ноября, 07:54
Modified 13 ноября, 07:56
Updated 13 ноября, 07:56
Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина или когда организм не может правильно использовать инсулин, который вырабатывается. В свою очередь, инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Чаще всего диабет бывает первого и второго типов. Также специалисты выделяют в отдельную категорию гестационный диабет, периодически возникающий у женщин во время беременности.
На самом деле сахарный диабет — это целая группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Люди с диабетом не могут как следует усваивать углеводы и в результате у них значительно повышается концентрация сахара в крови, — рассказала врач-эндокринолог Детской городской больницы Ольга Воробьева.
Употребление большого количества сладкого может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Однако, как известно, существует множество других факторов, способствующих возникновению этого заболевания, помимо излишнего потребления сладостей.
По словам Ольги Воробьевой, на сегодняшний день на учете в связи с сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый) состоит 151 несовершеннолетний ребенок из Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. У двух пациентов диагностирован диабет второго типа («взрослый»).
В настоящее время все дети с сахарным диабетом в Свердловской области обеспечены сенсорами непрерывного мониторинга глюкозы (небольшой датчик, который устанавливается на плечо и постоянно измеряет сахар в межклеточной жидкости). Данные измерения передаются на смартфон ребенка и родителя. Нередки случаи, когда сахарный диабет выявляется при профосмотрах у спортсменов (при плановой сдаче анализа на сахар).
Родителям нужно обратить особое внимание на следующие симптомы: повышенный аппетит и увеличенное потребление жидкости, при котором наблюдаются снижение веса и частое мочеиспускание. В случае обнаружения этих признаков, необходимо безотлагательно сдать анализ крови на сахар.
Дети все чаще попадают в число диабетиков, поскольку наблюдается увеличение количества детей с лишним весом, в том числе излишне упитанных. Так, на диспансерном учете состоит 661 ребенок с ожирением. Среди них 32 ребенка с крайней степенью ожирения (3 и 4 степень). Родители, бабушки и дедушки часто умиляются пухлым щечкам и многочисленным складочкам на теле малыша. При этом часто предлагают съесть добавку к обычной порции, балуют выпечкой и сладким, а в будущем вознаграждают и поощряют сладким, например, за хорошие поступки или учебу. В результате у ребенка появляется избыточный вес. Начинаются проблемы с суставами, снижается активность, может возникнуть отдышка. Он начинает избегать общения со сверстниками, появляются комплексы.
В этот период важно понять, что работа над питанием и физической активностью детей — прежде всего касается родителей. Изменить ситуацию можно только, если все взрослые члены семьи ответственно отнесутся к проблеме. Необходимо подобрать для детей оптимальный вид физической активности, ограничить время, в течение которого несовершеннолетние могут использовать гаджеты, ввести в привычку совместные прогулки на свежем воздухе и спорт, — пояснила эндокринолог ДГБ Нижнего Тагила.
Ребенку старше шести лет, по мнению специалистов, ежедневно необходимо выделить один час на физическую активность, если младше — около трех часов. Возможно разделить норму и заниматься несколько раз в день. Прогулки должны быть обязательным условием после детского сада: до дома, по возможности, добираться пешком, а не на автомобиле. Кроме того, важно соблюдать и распорядок дня. Именно он может спасти от переедания. Если ребенок поздно ложится спать, его будет, как магнитом, тянуть к еде, поскольку продолжает вырабатываться гормон голода грелин.
С эмоциями помогут справиться различные занятия, отвлекающие от мыслей о еде. Однако, чтобы не допустить ожирения, важно максимально разнообразить и сбалансировать рацион питания. Тарелка здорового питания должна быть 20-22 сантиметров диаметром, на половину наполненная некрахмалистыми овощами, например, овощным салатом. Еще четверть тарелки — это белок и столько же — «длинные» углеводы, такие как крупы длительного приготовления, цельнозерновой хлеб, твердые сорта макарон. Все это надолго даст ощущение сытости. Именно такой рацион ребенка позволит ему реже тянуться к сладкому или выпечке.