В самолете во время рейса «Вьетнам — Екатеринбург» умер пассажир

Posted 13 ноября, 03:14
Published 13 ноября, 03:14
Modified 13 ноября, 03:16
Updated 13 ноября, 03:16
Во время полета состояние мужчины ухудшилось. Сообщается, что у него пропадал пульс. Когда транспорт приземлился в Кольцово, прибыли врачи, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.
В результате осмотра стало ясно, что пассажир скончался.
Напомним, в Нижнем Тагиле умер подросток из-за воспаления почек, которое вызвало остановку работы других органов, в том числе сердце. Ранее у него развилась аллергия из-за лекарств, которые он принимал.