tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 03:14

Published 13 ноября, 03:14

Modified 13 ноября, 03:16

Updated 13 ноября, 03:16

В самолете во время рейса «Вьетнам — Екатеринбург» умер пассажир

В самолете во время рейса «Вьетнам — Екатеринбург» умер пассажир

13 ноября 2024, 03:14
Фото: Изображение Midjourney.
70-летний пассажир, который летел из Вьетнама в Екатеринбург авиакомпанией «Скат», скончался во время рейса. ЧП случилось 12 ноября 2024 года.

Во время полета состояние мужчины ухудшилось. Сообщается, что у него пропадал пульс. Когда транспорт приземлился в Кольцово, прибыли врачи, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

В результате осмотра стало ясно, что пассажир скончался.

Напомним, в Нижнем Тагиле умер подросток из-за воспаления почек, которое вызвало остановку работы других органов, в том числе сердце. Ранее у него развилась аллергия из-за лекарств, которые он принимал.

Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешности
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Екатеринбурга обвинила врачей больницы №7 в смерти своей бабушкиСамолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыДва человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе под Режем
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Кольцово#Авиакомпания#Врачи#Самолет#ЧП#Авиарейс#Пассажир#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика