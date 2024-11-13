В Свердловской области начнут работать новые магазины на колесах

Posted 13 ноября, 08:43
Published 13 ноября, 08:43
Modified 13 ноября, 08:45
Updated 13 ноября, 08:45
Автолавки будут приобретены в 2024 году. По решению главы региона Евгения Куйвашева на закупку торговых точек выделят из бюджета более 13 миллионов рублей, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Всего в области сейчас существует девять машин, которые были переоборудованы под автолавки. Они есть в Алапаевском, Красноуфимском, Талицком и других свердловских районах.
Напомним, в Нижнем Тагиле выделено более пяти миллионов на обслуживание общественных туалетов.