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Posted 13 ноября, 08:43

Published 13 ноября, 08:43

Modified 13 ноября, 08:45

Updated 13 ноября, 08:45

В Свердловской области начнут работать новые магазины на колесах

В Свердловской области начнут работать новые магазины на колесах

13 ноября 2024, 08:43
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.
Новые магазины на колесах станут работать в селах и деревнях в Свердловской области.

Автолавки будут приобретены в 2024 году. По решению главы региона Евгения Куйвашева на закупку торговых точек выделят из бюджета более 13 миллионов рублей, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Всего в области сейчас существует девять машин, которые были переоборудованы под автолавки. Они есть в Алапаевском, Красноуфимском, Талицком и других свердловских районах.

Напомним, в Нижнем Тагиле выделено более пяти миллионов на обслуживание общественных туалетов.

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