В Свердловской области подросток на тюбинге влетел в дерево

Posted 13 ноября, 13:26
Published 13 ноября, 13:26
Modified 13 ноября, 13:28
Updated 13 ноября, 13:28
Инцидент произошел 8 ноября в поселке Кытлым. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, взял без спроса у мамы снегоход, привязал к нему тюбинг и посадил туда друга. Подростки таким образом поехали кататься.
В какой-то момент тюбинг занесло и мальчик столкнулся с деревом. Он получил травмы и был доставлен в Краснотурьинскую городскую больницу.
Водителя снегохода привлекли к ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил перевозки пассажиров. Также решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в Екатеринбурге подросток на мотоцикле попал в ДТП.