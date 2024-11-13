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Posted 13 ноября, 13:26

Published 13 ноября, 13:26

Modified 13 ноября, 13:28

Updated 13 ноября, 13:28

В Свердловской области подросток на тюбинге влетел в дерево

В Свердловской области подросток на тюбинге влетел в дерево

13 ноября 2024, 13:26
Фото: 1MI.
В Карпинске 16-летний мальчик привязал к снегоходу тюбинг и катал друга. Подросток получил травмы.

Инцидент произошел 8 ноября в поселке Кытлым. 16-летний подросток, не имеющий водительских прав, взял без спроса у мамы снегоход, привязал к нему тюбинг и посадил туда друга. Подростки таким образом поехали кататься.

В какой-то момент тюбинг занесло и мальчик столкнулся с деревом. Он получил травмы и был доставлен в Краснотурьинскую городскую больницу.

Водителя снегохода привлекли к ответственности за оставление места ДТП и нарушение правил перевозки пассажиров. Также решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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