В Свердловской области разыскивают похищенных родным отцом детей

Posted 13 ноября, 08:15
Published 13 ноября, 08:15
Modified 13 ноября, 08:17
Updated 13 ноября, 08:17
На Урале продолжается поиск Сухарева Дениса Александровича. Мужчина 1982 года рождения похитил двоих родных детей.
Решением суда два брата-близнеца должны жить с мамой. Однако отец Матвея и Дениса проигнорировал постановление суда, украл детей 2017 года рождения и увез в неизвестном направлении.
Полиция просит сообщить о их местонахождении, если их кто-либо видел, пишет ГУФССП Свердловской области.