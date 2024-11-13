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Posted 13 ноября, 08:15

Published 13 ноября, 08:15

Modified 13 ноября, 08:17

Updated 13 ноября, 08:17

В Свердловской области разыскивают похищенных родным отцом детей

В Свердловской области разыскивают похищенных родным отцом детей

13 ноября 2024, 08:15
Фото: 1MI.
В Свердловской области продолжается розыск отца, укравшего двоих родных детей.

На Урале продолжается поиск Сухарева Дениса Александровича. Мужчина 1982 года рождения похитил двоих родных детей.

Решением суда два брата-близнеца должны жить с мамой. Однако отец Матвея и Дениса проигнорировал постановление суда, украл детей 2017 года рождения и увез в неизвестном направлении.

Фото: ГУФССП Свердловской области

Полиция просит сообщить о их местонахождении, если их кто-либо видел, пишет ГУФССП Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Похищение#Похищение человека#Екатеринбург#Инцидент
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