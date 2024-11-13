Всероссийский турнир по кикбоксингу: победа тагильчанина Иван Березина

Тагильский спортсмен победил на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

С 9 ноября 2024 года 4 дня подряд в Екатеринбурге проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы губернатора Е. В. Куйвашева. Четыре с лишним сотни спортсменов из двадцати четырех регионов страны приняли участие в турнире. Но первое место забрал себе тагилчанин Иван Березин.