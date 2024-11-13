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Posted 13 ноября, 07:24

Published 13 ноября, 07:24

Modified 13 ноября, 07:26

Updated 13 ноября, 07:26

Тагильский спортсмен победил на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

Всероссийский турнир по кикбоксингу: победа тагильчанина Иван Березина

13 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.

Тагильский спортсмен победил на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

С 9 ноября 2024 года 4 дня подряд в Екатеринбурге проходил Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы губернатора Е. В. Куйвашева. Четыре с лишним сотни спортсменов из двадцати четырех регионов страны приняли участие в турнире. Но первое место забрал себе тагилчанин Иван Березин.

11 ноября соревнования ознаменовались ярким выступлением Ивана Березина, представляющего спортивную школу «Тагилстрой». В весовой категории до 60 килограмм Иван сражался в дисциплине К-1, которая характеризуется жесткими правилами и требует высокой физической выносливости и технической подготовленности.

Бой проходил напряженно, но Березин уверенно контролировал ситуацию на ринге, демонстрируя отличные удары и тактические ходы. Тренером Ивана является Валерия Воропаева.

Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»

В то же время, но уже в Челябинске, ветераны спортивной школы «Юность» взяли призовые места на всероссийском турнире по конькобежному спорту. Обителью турнира стал дворец «Уральская молния».

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