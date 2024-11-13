Всероссийский турнир по кикбоксингу: победа тагильчанина Иван Березина

Posted 13 ноября, 07:24
Published 13 ноября, 07:24
Modified 13 ноября, 07:26
Updated 13 ноября, 07:26
11 ноября соревнования ознаменовались ярким выступлением Ивана Березина, представляющего спортивную школу «Тагилстрой». В весовой категории до 60 килограмм Иван сражался в дисциплине К-1, которая характеризуется жесткими правилами и требует высокой физической выносливости и технической подготовленности.
Бой проходил напряженно, но Березин уверенно контролировал ситуацию на ринге, демонстрируя отличные удары и тактические ходы. Тренером Ивана является Валерия Воропаева.
В то же время, но уже в Челябинске, ветераны спортивной школы «Юность» взяли призовые места на всероссийском турнире по конькобежному спорту. Обителью турнира стал дворец «Уральская молния».