Зачем нужно укрывать тую на зиму и как это сделать: советы опытных дачников

Posted 13 ноября, 12:05
Published 13 ноября, 12:05
Modified 13 ноября, 12:07
Updated 13 ноября, 12:07
Зимой ветры становятся сильными и холодными, они высушивают хвоинки и приводят к их отмиранию. Накопившийся на ветвях снег ломает их, поэтому укрытие помогает защищать тую не только от вымерзания, но и от механических повреждений. Но опаснее всего для туй ледяные дожди. Вот почему оставлять их на зиму без присмотра не стоит.
Осенью, до наступления морозов, проведите обрезку слабых и поврежденных ветвей. Нанесите слой мульчи (опилки, торф или хвойные иголки) вокруг основания растения. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от резких колебаний температуры. Толщина слоя мульчи должна быть около 5-10 сантиметров.
Молодые туи в первые 2-3 года после посадки лучше укрывать на зиму. Их корневая система еще находится недалеко от поверхности земли, поэтому во время сильных морозов может вымерзнуть. К тому же для туи губительно яркое зимнее солнце, — пишет портал «Новый очаг».
Для укрытия туй можно использовать мешковину, агроволокно или специальные садовые «чехлы» из дышащего материала. Закрепите материал вокруг дерева, начиная снизу и двигаясь вверх. Убедитесь, что он не слишком плотно прилегает, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Зафиксируйте укрытие веревками или шпагатом, чтобы его не сорвало ветром.
Убедитесь, что снег, скапливающийся на ветвях, не создает чрезмерного давления, которое может сломать ветки. Регулярно стряхивайте тяжелый снег с туи. Если зима обещает быть снежной, возможно, будет полезно создать своеобразный каркас вокруг туи из палок или металлической сетки, чтобы защитить ветви от поломок.
Солнечные ожоги часто случаются ранней весной, когда земля еще заморожена, но солнце уже довольно яркое. Чтобы предотвратить это, можно использовать специальные средства, которые отражают солнечные лучи или временно оставлять укрытие до начала активного потепления.
Если вы только планируете посадить туи, выбирайте зимостойкие сорта, которые лучше приспособлены к холодам в вашем регионе.
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Источник: novochag.ru.