tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 12:05

Published 13 ноября, 12:05

Modified 13 ноября, 12:07

Updated 13 ноября, 12:07

Зачем нужно укрывать тую на зиму и как это сделать: советы опытных дачников

Зачем нужно укрывать тую на зиму и как это сделать: советы опытных дачников

13 ноября 2024, 12:05
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Теплолюбивая туя сохраняет хвою и в зимний период, поэтому они чувствительны к сильным морозам. Укрытие поможет защитить их от обморожения и гибели. В особой заботе нуждаются молодые растения.

Зимой ветры становятся сильными и холодными, они высушивают хвоинки и приводят к их отмиранию. Накопившийся на ветвях снег ломает их, поэтому укрытие помогает защищать тую не только от вымерзания, но и от механических повреждений. Но опаснее всего для туй ледяные дожди. Вот почему оставлять их на зиму без присмотра не стоит.

Спасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре
Узнать подробнее

Как подготовить тую к зиме

Осенью, до наступления морозов, проведите обрезку слабых и поврежденных ветвей. Нанесите слой мульчи (опилки, торф или хвойные иголки) вокруг основания растения. Это поможет сохранить влагу и защитить корни от резких колебаний температуры. Толщина слоя мульчи должна быть около 5-10 сантиметров.

Какие укрывные материалы использовать

Молодые туи в первые 2-3 года после посадки лучше укрывать на зиму. Их корневая система еще находится недалеко от поверхности земли, поэтому во время сильных морозов может вымерзнуть. К тому же для туи губительно яркое зимнее солнце, — пишет портал «Новый очаг».

Для укрытия туй можно использовать мешковину, агроволокно или специальные садовые «чехлы» из дышащего материала. Закрепите материал вокруг дерева, начиная снизу и двигаясь вверх. Убедитесь, что он не слишком плотно прилегает, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Зафиксируйте укрытие веревками или шпагатом, чтобы его не сорвало ветром.

Нежная хвоя туи подвержена вымерзаниюНежная хвоя туи подвержена вымерзанию
Нежная хвоя туи подвержена вымерзанию. Фото: Photo by Eda on Unsplash

Как защищать от снега и обледенения

Убедитесь, что снег, скапливающийся на ветвях, не создает чрезмерного давления, которое может сломать ветки. Регулярно стряхивайте тяжелый снег с туи. Если зима обещает быть снежной, возможно, будет полезно создать своеобразный каркас вокруг туи из палок или металлической сетки, чтобы защитить ветви от поломок.

Солнечные ожоги часто случаются ранней весной, когда земля еще заморожена, но солнце уже довольно яркое. Чтобы предотвратить это, можно использовать специальные средства, которые отражают солнечные лучи или временно оставлять укрытие до начала активного потепления.

Если вы только планируете посадить туи, выбирайте зимостойкие сорта, которые лучше приспособлены к холодам в вашем регионе.

Ранее эксперты рассказали, как и чем обработать сад от вредителей и болезней в ноябре.

Источник: novochag.ru.

Ваши розы скажут спасибо: надежные способы укрыть кусты на даче от зимних морозов
Узнать подробнее
Читайте также:
Клубнике будет уютно в снежном домике: как и чем закрыть растение на зимуТеплица выстоит в самые обильные снегопады зимой: как надежно укрепить конструкциюВиноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осенью
#Дарья Бобровицкая#Россия#Снег#Обморожение#Ветер#Зима#Мороз#Советы#Материалы#Укрытие#Дом и сад#КЦ#Мульча#Обледенение#Солнечные ожоги#Зимостойкие сорта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика