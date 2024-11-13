Зачем нужно укрывать тую на зиму и как это сделать: советы опытных дачников

Зимой ветры становятся сильными и холодными, они высушивают хвоинки и приводят к их отмиранию. Накопившийся на ветвях снег ломает их, поэтому укрытие помогает защищать тую не только от вымерзания, но и от механических повреждений. Но опаснее всего для туй ледяные дожди. Вот почему оставлять их на зиму без присмотра не стоит.