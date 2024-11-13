Зеленый горошек подорожал в магазинах Екатеринбурга

Самая дешевая стоимость горошка за 379 мл сейчас в «Ленте» — около 37 рублей. Посетители супермаркета Metro могут приобрести данный товар за 47 рублей, в «Магните» — за 44 рубля. В сети «Пятерочка» горошек сейчас стоит 38 рублей, пишет Ура.ру.