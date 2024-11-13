Зеленый горошек подорожал в магазинах Екатеринбурга

Posted 13 ноября, 09:05
Published 13 ноября, 09:05
Modified 13 ноября, 09:07
Updated 13 ноября, 09:07
Самая дешевая стоимость горошка за 379 мл сейчас в «Ленте» — около 37 рублей. Посетители супермаркета Metro могут приобрести данный товар за 47 рублей, в «Магните» — за 44 рубля. В сети «Пятерочка» горошек сейчас стоит 38 рублей, пишет Ура.ру.
Дороже всего горошек стоит в супермаркете «Гипербола». Стоимость банки объемом 660 мл составляет почти 380 рублей. В «Перекрестке» такая же банка стоит чуть дешевле — около 230 рублей.
Напомним, в начале ноября 2024 года в Свердловской области килограмм картофеля подорожал более, чем на 13 процентов.