Житель Кузбасса пытался разбогатеть с помощью «дома-призрака»

Через Социальный Фонд России мужчина попытался получить более 630 тысяч рублей на незаконную покупку. «Фондом в ходе проверки достоверности предоставленных сведений получена информация об отсутствии на земельном участке жилого дома и иных построек, в связи с чем в переводе денежных средств материнского капитала мужчине было отказано», — уточнили в прокуратуре, пишет sibdepo.ru.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество при получении выплат». Свою вину мужчина признал и получил в виде наказания 1 год лишения свобюоды условно с испытательным сроком 1,5 года.





