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Posted 13 ноября, 08:11

Published 13 ноября, 08:11

Modified 14 ноября, 08:20

Updated 14 ноября, 08:20

Житель Кузбасса пытался разбогатеть с помощью «дома-призрака»

13 ноября 2024, 08:11
В Ленинске-Кузнецком «условку» получил мужчина, который пытался украсть деньги материнского капитала. В прокуратуре Кузбасса сообщили, что 48-летний подсудимый заключил договор купли-продажи земельного участка и несуществующего дома.

Через Социальный Фонд России мужчина попытался получить более 630 тысяч рублей на незаконную покупку. «Фондом в ходе проверки достоверности предоставленных сведений получена информация об отсутствии на земельном участке жилого дома и иных построек, в связи с чем в переводе денежных средств материнского капитала мужчине было отказано», — уточнили в прокуратуре, пишет sibdepo.ru.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество при получении выплат». Свою вину мужчина признал и получил в виде наказания 1 год лишения свобюоды условно с испытательным сроком 1,5 года.


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