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Posted 13 ноября, 06:15

Published 13 ноября, 06:15

Modified 13 ноября, 06:17

Updated 13 ноября, 06:17

Жительница Нижнего Тагила обвинила дорожников в получении травмы от падения

Жительница Нижнего Тагила обвинила дорожников в получении травмы от падения

13 ноября 2024, 06:15
Фото: 1MI.
Жительница Нижнего Тагила получила серьезный перелом в результате падения на перекрестке улиц Строителей и Октябрьской революции. В произошедшем она обвинила рабочих, которые проводят ремонт улицы.

Инцидент случился 6 ноября. Юлия с супругом переходили дорогу около ТЦ «Кардинал». Там ведется ремонт дороги. Однако вокруг нет никаких ограждений. Во время спуска с пригорка, женщина поскользнулась на льду. Он был припорошен снегом. Женщина ударилась головой, а также не смогла встать из-за боли в ноге.

Муж перенес супругу через дорогу. На место сразу была вызвана скорая помощь. Обследование показало, что у тагильчанки перелом тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга. Теперь женщине предстоит длительное лечение, сообщает ИА «Все новости».

Юлия направился заявление в Ленинскую прокуратуру. Там запросили данные из Демидовской больницы, куда женщина была доставлена после падения, а также истребовали записи с камер с места падения. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются те, кто является ответственным за проведение ремонта. Специалисты могут выехать на место. Также известно, что подрядчику вынесено представление, сообщила помощник районного прокурора Наталья Терешкина.

Напомним, в середине октября на улице Окунева в Нижнем Тагиле женщина упала около пешеходного перехода. Сама она не могла подняться. Ей в этом помогли двое молодых людей.

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