Жительница Нижнего Тагила обвинила дорожников в получении травмы от падения

Юлия направился заявление в Ленинскую прокуратуру. Там запросили данные из Демидовской больницы, куда женщина была доставлена после падения, а также истребовали записи с камер с места падения. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются те, кто является ответственным за проведение ремонта. Специалисты могут выехать на место. Также известно, что подрядчику вынесено представление, сообщила помощник районного прокурора Наталья Терешкина.