Жительница Свердловской области стала участницей шоу «Беременна в 16»

Posted 13 ноября, 07:48
Published 13 ноября, 07:48
Modified 13 ноября, 07:50
Updated 13 ноября, 07:50
Милана, так зовут героиню, также рассказывает, что воспитывалась в полноценной семье. Ее папа является сотрудником кладбища, а мама — ведет домашнее хозяйство.
Раньше, по словам девушки, она хорошо училась. Затем это ей надоело и она решила стать бровистом, но затем поняла, что данная сфера ей не подходит, сообщила Милана на своей странице в запрещенной соцсети.
Ранее другая участница шоу из Екатеринбурга снялась еще в одной передаче. Она рассказывает о том, как живут девушки уже после окончания съемок.