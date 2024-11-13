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Posted 13 ноября, 07:48

Published 13 ноября, 07:48

Modified 13 ноября, 07:50

Updated 13 ноября, 07:50

Жительница Свердловской области стала участницей шоу «Беременна в 16»

Жительница Свердловской области стала участницей шоу «Беременна в 16»

13 ноября 2024, 07:48
Фото: 1MI.
Еще одна жительница Свердловской области приняла участие в шоу «Беременна в 16». Девушка проживает в деревне Гилево Свердловской области. Она рассказала, что молодой человек старше нее. Она в него влюбилась и затем забеременела.

Милана, так зовут героиню, также рассказывает, что воспитывалась в полноценной семье. Ее папа является сотрудником кладбища, а мама — ведет домашнее хозяйство.

Раньше, по словам девушки, она хорошо училась. Затем это ей надоело и она решила стать бровистом, но затем поняла, что данная сфера ей не подходит, сообщила Милана на своей странице в запрещенной соцсети.

Ранее другая участница шоу из Екатеринбурга снялась еще в одной передаче. Она рассказывает о том, как живут девушки уже после окончания съемок.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Свердловская область#Женщина#Беременность#Шоу#Екатеринбург
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