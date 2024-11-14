10 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание плотины на Челюскинцев

Posted 14 ноября, 12:31
Published 14 ноября, 12:31
Modified 14 ноября, 12:33
Updated 14 ноября, 12:33
В состав гидротехнического сооружения входят земляная плотина, поверхностный, открытый, управляемый водосброс, водоподводящий канал, гидромеханическое оборудование, а также домик «рыбака» на территории завода-музея.
Плотину ввели в эксплуатацию в 1725 году, по гребню проложена асфальтированная автомобильная дорога.
В задачи подрядчика будут входить регулирование уровня воды в водохранилище, визуальное и инструментальное наблюдения за сооружением, ведение технической документации.
Кроме того работникам необходимо устранять мелкие дефекты, убирать мусор и кусты, косить траву, чистить канавы и снег в зимнее время, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что на охрану данной плотины было выделено 3,5 миллиона рублей.