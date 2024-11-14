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Posted 14 ноября, 12:31

Published 14 ноября, 12:31

Modified 14 ноября, 12:33

Updated 14 ноября, 12:33

10 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание плотины на Челюскинцев

10 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание плотины на Челюскинцев

14 ноября 2024, 12:31
Фото: Скриншот камер «Сети Тагила».
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займется обслуживанием плотины, расположенной на улице Челюскинцев, 2А. До 30 ноября 2025 года для этих целей выделено 10 миллионов рублей.

В состав гидротехнического сооружения входят земляная плотина, поверхностный, открытый, управляемый водосброс, водоподводящий канал, гидромеханическое оборудование, а также домик «рыбака» на территории завода-музея.

Плотину ввели в эксплуатацию в 1725 году, по гребню проложена асфальтированная автомобильная дорога.

В задачи подрядчика будут входить регулирование уровня воды в водохранилище, визуальное и инструментальное наблюдения за сооружением, ведение технической документации.

Кроме того работникам необходимо устранять мелкие дефекты, убирать мусор и кусты, косить траву, чистить канавы и снег в зимнее время, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что на охрану данной плотины было выделено 3,5 миллиона рублей.

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