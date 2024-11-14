Бойца СВО из Свердловской области, вернувшегося из-за смерти жены, наградят

Posted 14 ноября, 09:01
Published 14 ноября, 09:01
Modified 14 ноября, 09:03
Updated 14 ноября, 09:03
Сам военный считает, что командование отметило его заслуги во время штурма Часового Яра, пишет Ура.ру.
Мужчина рассказал, что когда его отряд отходил после штурма с пленным украинцем, то встретил санитаров, которые помогли спасти других бойцов с ранениями. Один из них, по словам, военного, тогда сказал, что за успешное выполнение фронтовых задач он будет представлен к ордену Мужества. Также боец отмечает, что был бы рад, если его сослуживцев тоже представят к награде.
Напомним, Анна Молчанова, супруга бойца СВО, купила в 2015 году квартиру в ипотеку. После кончины первого мужа в 2019 году Анна не смогла оплачивать кредит. В итоге квартира в 2021 году была выставлена на продажу. Новый владелец жилья потребовал освободить жилплощадь. После того, как история попала в СМИ, вице-мэр Рустам Галямов сообщил, что администрации удалось договориться с застройщиком о выкупе жилплощади. Чуть позже Анна подтвердила, что скоро подпишет документы, но сделать этого не успела, так как скончалась.