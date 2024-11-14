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Posted 14 ноября, 09:01

Published 14 ноября, 09:01

Modified 14 ноября, 09:03

Updated 14 ноября, 09:03

Бойца СВО из Свердловской области, вернувшегося из-за смерти жены, наградят

Бойца СВО из Свердловской области, вернувшегося из-за смерти жены, наградят

14 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Боец СВО с позывным «Граф» из Свердловской области, которому пришлось вернуться с фронта после смерти супруги, будет награжден орденом Мужества.

Сам военный считает, что командование отметило его заслуги во время штурма Часового Яра, пишет Ура.ру.

Мужчина рассказал, что когда его отряд отходил после штурма с пленным украинцем, то встретил санитаров, которые помогли спасти других бойцов с ранениями. Один из них, по словам, военного, тогда сказал, что за успешное выполнение фронтовых задач он будет представлен к ордену Мужества. Также боец отмечает, что был бы рад, если его сослуживцев тоже представят к награде.

Напомним, Анна Молчанова, супруга бойца СВО, купила в 2015 году квартиру в ипотеку. После кончины первого мужа в 2019 году Анна не смогла оплачивать кредит. В итоге квартира в 2021 году была выставлена на продажу. Новый владелец жилья потребовал освободить жилплощадь. После того, как история попала в СМИ, вице-мэр Рустам Галямов сообщил, что администрации удалось договориться с застройщиком о выкупе жилплощади. Чуть позже Анна подтвердила, что скоро подпишет документы, но сделать этого не успела, так как скончалась.

#Ирина Кирилова#Общество#Награда#Екатеринбург#Боец#СВО
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