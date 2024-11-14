Бойца СВО из Свердловской области, вернувшегося из-за смерти жены, наградят

Мужчина рассказал, что когда его отряд отходил после штурма с пленным украинцем, то встретил санитаров, которые помогли спасти других бойцов с ранениями. Один из них, по словам, военного, тогда сказал, что за успешное выполнение фронтовых задач он будет представлен к ордену Мужества. Также боец отмечает, что был бы рад, если его сослуживцев тоже представят к награде.