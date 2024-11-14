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Posted 14 ноября, 06:36

Published 14 ноября, 06:36

Modified 14 ноября, 06:38

Updated 14 ноября, 06:38

Бывшая жена уральца потребовала отменить развод после его гибели на СВО

Бывшая жена уральца потребовала отменить развод после его гибели на СВО

14 ноября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.
В Камышлове местная жительница хочет восстановить брак с экс-супругом, погибшим на СВО.

Свердловчанка через 9 лет после развода захотела воссоединиться со своим супругом, правда уже умершим. Дело в том, что женщина не знала о разводе. Супруг расторг с ней брак 9 лет назад, не уведомив вторую половину. О своем новом семейном статусе вдова погибшего узнала только когда пришла получать выплаты за погибшего супруга.

Однако, в суде нашлась запись о том, что супругу допрашивал суд 9 лет назад и она дала согласие на развод. По мнению родственников, женщина просто решила побороться за выплаты, на которые претендуют родители погибшего и ее несовершеннолетний сын, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат.

В Свердловской области участник СВО не мог получить положенные ему выплаты
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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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