Бывшая жена уральца потребовала отменить развод после его гибели на СВО

Posted 14 ноября, 06:36
Published 14 ноября, 06:36
Modified 14 ноября, 06:38
Updated 14 ноября, 06:38
Свердловчанка через 9 лет после развода захотела воссоединиться со своим супругом, правда уже умершим. Дело в том, что женщина не знала о разводе. Супруг расторг с ней брак 9 лет назад, не уведомив вторую половину. О своем новом семейном статусе вдова погибшего узнала только когда пришла получать выплаты за погибшего супруга.
Однако, в суде нашлась запись о том, что супругу допрашивал суд 9 лет назад и она дала согласие на развод. По мнению родственников, женщина просто решила побороться за выплаты, на которые претендуют родители погибшего и ее несовершеннолетний сын, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге семью погибшего участника СВО оставили без выплат.