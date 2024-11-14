Бывшая жена уральца потребовала отменить развод после его гибели на СВО

Свердловчанка через 9 лет после развода захотела воссоединиться со своим супругом, правда уже умершим. Дело в том, что женщина не знала о разводе. Супруг расторг с ней брак 9 лет назад, не уведомив вторую половину. О своем новом семейном статусе вдова погибшего узнала только когда пришла получать выплаты за погибшего супруга.