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Posted 14 ноября, 13:34

Published 14 ноября, 13:34

Modified 14 ноября, 13:36

Updated 14 ноября, 13:36

Чтобы греча при варке не превращалась в «кисель»: как сварить рассыпчатую кашу

Чтобы греча при варке не превращалась в «кисель»: как сварить рассыпчатую кашу

14 ноября 2024, 13:34
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Приготовление гречневой каши — тонкий процесс, который требует от хозяйки определенных знаний и умений. Передержишь и получишь месиво вместо каши, не додержишь — получишь недоваренные зерна. Как соблюсти баланс и приготовить по-настоящему вкусную гречку?

Чтобы сварить идеальную гречку, важно соблюдать правильные пропорции воды и крупы. Итак приготовьте следующие ингредиенты:

  • один стакан гречневой крупы;
  • два стакана воды;
  • одна чайная ложка соли;
  • сливочное или растительное масло.
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Внимательно переберите гречку, чтобы удалить посторонние примеси. Промойте зерна под прохладной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить пыль и излишки крахмала, что сделает кашу рассыпчатой. Чтобы гречка стала еще более ароматной, после промывания перед варкой можете слегка обжарить ее на сухой сковороде до появления легкого орехового запаха.

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. После закипания воды добавьте соль. Всыпьте гречку в кипящую воду, а затем сразу же уменьшите огонь до минимального и накройте кастрюлю крышкой.

Наши советы помогут приготовить вам вкусную и полезную гречневую кашуНаши советы помогут приготовить вам вкусную и полезную гречневую кашу
Наши советы помогут приготовить вам вкусную и полезную гречневую кашу. Фото: 1MI

Варите гречку на медленном огне около 15-20 минут до полного впитывания воды. Не открывайте крышку и не мешайте крупу во время всего процесса варки. Как только воды в кастрюле не останется, выключите огонь и дайте гречке настояться под крышкой еще 5-10 минут.

Добавьте немного масла: оно придаст каше мягкость и особенный вкус. Греча очень ароматна со сливочным маслом, но и постный вариант чрезвычайно вкусен. Перемешайте гречку вилкой, чтобы она оставалась рассыпчатой.

Если хотите, чтобы гречка сохранила возможно больше полезных веществ, можете попробовать запаривать ее. Залейте гречку крутым кипятком в тех же пропорциях (2:1) в термосе и оставьте на несколько часов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Приготовление пищи#Гречка#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Полезные советы#Варка
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