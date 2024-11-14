Чтобы греча при варке не превращалась в «кисель»: как сварить рассыпчатую кашу

Posted 14 ноября, 13:34
Published 14 ноября, 13:34
Modified 14 ноября, 13:36
Updated 14 ноября, 13:36
Чтобы сварить идеальную гречку, важно соблюдать правильные пропорции воды и крупы. Итак приготовьте следующие ингредиенты:
Внимательно переберите гречку, чтобы удалить посторонние примеси. Промойте зерна под прохладной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить пыль и излишки крахмала, что сделает кашу рассыпчатой. Чтобы гречка стала еще более ароматной, после промывания перед варкой можете слегка обжарить ее на сухой сковороде до появления легкого орехового запаха.
Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. После закипания воды добавьте соль. Всыпьте гречку в кипящую воду, а затем сразу же уменьшите огонь до минимального и накройте кастрюлю крышкой.
Варите гречку на медленном огне около 15-20 минут до полного впитывания воды. Не открывайте крышку и не мешайте крупу во время всего процесса варки. Как только воды в кастрюле не останется, выключите огонь и дайте гречке настояться под крышкой еще 5-10 минут.
Добавьте немного масла: оно придаст каше мягкость и особенный вкус. Греча очень ароматна со сливочным маслом, но и постный вариант чрезвычайно вкусен. Перемешайте гречку вилкой, чтобы она оставалась рассыпчатой.
Если хотите, чтобы гречка сохранила возможно больше полезных веществ, можете попробовать запаривать ее. Залейте гречку крутым кипятком в тех же пропорциях (2:1) в термосе и оставьте на несколько часов.
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