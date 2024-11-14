Чтобы греча при варке не превращалась в «кисель»: как сварить рассыпчатую кашу

Внимательно переберите гречку, чтобы удалить посторонние примеси. Промойте зерна под прохладной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить пыль и излишки крахмала, что сделает кашу рассыпчатой. Чтобы гречка стала еще более ароматной, после промывания перед варкой можете слегка обжарить ее на сухой сковороде до появления легкого орехового запаха.