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Posted 14 ноября, 03:46

Published 14 ноября, 03:46

Modified 14 ноября, 04:31

Updated 14 ноября, 04:31

Дорожники вышли на очистку дорог от снега в Нижнем Тагиле

Дорожники вышли на очистку дорог от снега в Нижнем Тагиле

14 ноября 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле сотрудники коммунальной службы вышли на очистку дорог от снега ночью 14 ноября 2024 года.

На улицы города выехали рабочие на снегоуборочной технике. Снег убирали на проезжей части на перекрестке проспектов Мира — Ленина, а также во дворах, рассказали в группе ВКонтакте «Нижний Тагил | Дороги без дураков».

Напомним, 7 ноября 2024 года в Свердловской области рабочие с помощью снегоуборочной техники устранили последствия снегопада. Также были приняты меры об устранении гололеда на дорогах.

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