Дорожники вышли на очистку дорог от снега в Нижнем Тагиле

Posted 14 ноября, 03:46
Published 14 ноября, 03:46
Modified 14 ноября, 04:31
Updated 14 ноября, 04:31
На улицы города выехали рабочие на снегоуборочной технике. Снег убирали на проезжей части на перекрестке проспектов Мира — Ленина, а также во дворах, рассказали в группе ВКонтакте «Нижний Тагил | Дороги без дураков».
Напомним, 7 ноября 2024 года в Свердловской области рабочие с помощью снегоуборочной техники устранили последствия снегопада. Также были приняты меры об устранении гололеда на дорогах.