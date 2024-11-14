Екатеринбуржцы познают тайны вселенной на лекциях астронома

Posted 14 ноября, 13:15
Published 14 ноября, 13:15
Modified 14 ноября, 13:17
Updated 14 ноября, 13:17
ИЦАЭ приглашает всех желающих на бесплатные лекции астронома Сергея Назарова в рамках проекта «Энергия науки».
Горожане узнают, влияет ли солнце на земные катастрофы, познакомятся с самыми необычными объектами во вселенной, а еще ученый расскажет, какие открытия поразили даже фантастов.
О редких звездах и астероидах Назаров расскажет жителям и гостям столицы Среднего Урала 18 ноября в 19:00 на Ленина, 52, в креативном кластере «Л52».
На следующий день астроном выступит в библиотеке Белинского в 18 часов. Ученый поведает тайны влияния Солнца на Землю.
Вход бесплатный, однако потребуется предварительная регистрация.
Напомним, в Нижнем Тагиле заметили яркую комету.