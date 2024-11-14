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Posted 14 ноября, 13:15

Published 14 ноября, 13:15

Modified 14 ноября, 13:17

Updated 14 ноября, 13:17

Екатеринбуржцы познают тайны вселенной на лекциях астронома

Екатеринбуржцы познают тайны вселенной на лекциях астронома

14 ноября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney.
Астроном Сергей Назаров расскажет о тайнах Вселенной на бесплатных лекциях в Екатеринбурге.

ИЦАЭ приглашает всех желающих на бесплатные лекции астронома Сергея Назарова в рамках проекта «Энергия науки».

Горожане узнают, влияет ли солнце на земные катастрофы, познакомятся с самыми необычными объектами во вселенной, а еще ученый расскажет, какие открытия поразили даже фантастов.

О редких звездах и астероидах Назаров расскажет жителям и гостям столицы Среднего Урала 18 ноября в 19:00 на Ленина, 52, в креативном кластере «Л52».

На следующий день астроном выступит в библиотеке Белинского в 18 часов. Ученый поведает тайны влияния Солнца на Землю.

Вход бесплатный, однако потребуется предварительная регистрация.

Напомним, в Нижнем Тагиле заметили яркую комету.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Наука#Лекция#Астрономия#Екатеринбург
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