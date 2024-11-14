Электросамокаты обяжут убирать с улиц Екатеринбурга до первого снега

Posted 14 ноября, 11:10
Published 14 ноября, 11:10
Modified 14 ноября, 11:12
Updated 14 ноября, 11:12
Такая инициатива будет рассматриваться в 2025 году, уже в следующем сезоне. Для этого весной создадут специальную рабочую группу. Так как сейчас многие самокаты уже лежат под снегом, то администрация предложила установить определенные даты, чтобы этот транспорт убирали.
Кроме того, планируется рассмотреть новые зоны, на которых ограничат скорость электросамокатов.
Напомним, что в Екатеринбурге за год количество электросамокатов возросло в четыре раза, до 13 тысяч штук.