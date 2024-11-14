Электросамокаты обяжут убирать с улиц Екатеринбурга до первого снега

Такая инициатива будет рассматриваться в 2025 году, уже в следующем сезоне. Для этого весной создадут специальную рабочую группу. Так как сейчас многие самокаты уже лежат под снегом, то администрация предложила установить определенные даты, чтобы этот транспорт убирали.