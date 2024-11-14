Гиревики из Нижнего Тагила стали призерами Кубка Свердловской области

Posted 14 ноября, 12:22
Published 14 ноября, 12:22
Modified 14 ноября, 12:24
Updated 14 ноября, 12:24
Соревнования областного масштаба состоялись в Ирбите. От Нижнего Тагила успешно выступили две команды клуба «Талипыч».
Наши земляки показали отличный результат, завоевав второе место как среди взрослых, так и среди молодежи до 18 лет.
Максим Трифонов стал победителем в обеих возрастных группах, а Андрей Максимов и Надежда Шувалова завоевали «серебро» среди взрослых.
Отметим также выступление Кирилла Мацюка, который соревновался в жонглировании и двоеборье, пишет «Тагильский рабочий».
Напомним, тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому.