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Posted 14 ноября, 12:22

Published 14 ноября, 12:22

Modified 14 ноября, 12:24

Updated 14 ноября, 12:24

Гиревики из Нижнего Тагила стали призерами Кубка Свердловской области

Гиревики из Нижнего Тагила стали призерами Кубка Свердловской области

14 ноября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.
Тагильские гиревики завоевали «золото» и «серебро» на Кубке Свердловской области.

Соревнования областного масштаба состоялись в Ирбите. От Нижнего Тагила успешно выступили две команды клуба «Талипыч».

Наши земляки показали отличный результат, завоевав второе место как среди взрослых, так и среди молодежи до 18 лет.

Максим Трифонов стал победителем в обеих возрастных группах, а Андрей Максимов и Надежда Шувалова завоевали «серебро» среди взрослых.

Отметим также выступление Кирилла Мацюка, который соревновался в жонглировании и двоеборье, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, тагильские спортсмены завоевали 3 золотые медали на соревнованиях по гребному слалому.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Победители#Екатеринбург
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