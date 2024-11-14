Год семьи. Гаёвы: от Героя Труда — до династии педагогов

И ожили страницы прошлого. То, как Еремей после ранней смерти отца, ещё мальцом, начал работать в старательской артели, а затем, 13-летним мальчиком, в чугунолитейном цехе демидовского завода, просеивая формовочный песок, вечерами лучиной освещая цех, как однажды на него брызнул жидкий чугун. Десять дней пролежал он в больнице с забинтованным лицом и шеей. К счастью, глаза оказались целы. Но пособия пострадавший не получил, зарплата, материальное положение рабочих, в том числе Е.Гаёва, во время кризиса начала 20 века настолько ухудшилось, что многие семьи не знали, как выжить.