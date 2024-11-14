Год семьи. Гаёвы: от Героя Труда — до династии педагогов

Posted 14 ноября, 09:54
Published 14 ноября, 09:54
Modified 14 ноября, 09:56
Updated 14 ноября, 09:56
Позже тагильчане селились в деревне Патраковой (Петраковой), ставшей улицей Пограничной (границей между Гальянкой и Ключами). Её в 1975 году переименовали в улицу Гаёва — возможного потомка Фотия Гаёва, первого Героя Труда Нижнего Тагила Еремея Ивановича Гаёва, жившего на этой улице. Знаменит его род многими известными людьми, особенно педагогами, чей общий стаж превышает полтысячи лет.
Среди них правнук Е. И. Гаёва, заведующий историко-краеведческим музеем Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Сергей Старков.
Жизнь моего знаменитого прадеда можно проследить по его автобиографической книге «Рассказ старого рабочего», выпущенной издательством «Профиздат» в 1938 году, — сказал Сергей Валерьевич, перелистывая раритет, перепечатанный с оригинала на репринте.
И ожили страницы прошлого. То, как Еремей после ранней смерти отца, ещё мальцом, начал работать в старательской артели, а затем, 13-летним мальчиком, в чугунолитейном цехе демидовского завода, просеивая формовочный песок, вечерами лучиной освещая цех, как однажды на него брызнул жидкий чугун. Десять дней пролежал он в больнице с забинтованным лицом и шеей. К счастью, глаза оказались целы. Но пособия пострадавший не получил, зарплата, материальное положение рабочих, в том числе Е.Гаёва, во время кризиса начала 20 века настолько ухудшилось, что многие семьи не знали, как выжить.
Еремей активно участвовал в забастовочном движении, а затем в гражданской войне, в восстановлении завода. Со временем он был назначен мастером цеха, неоднократно делал рационализаторские предложения, добился сдельщины, что резко увеличило выработку в цехе. Как следствие, в начале 30-х годов президиум ВЦИК присвоил Еремею Ивановичу высокое звание Героя Труда.
В грамоте Е. И. Гаёву от 2 апреля 1933 года сообщалось: «Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, отмечая вашу исключительно полезную деятельность в социалистическом строительстве, выразившейся в борьбе за новые социалистические формы труда, внесении в литейное производство рационализаторских предложений, а также учитывая вашу работу в революционном движении, в партизанской борьбе и 40-летний производственный стаж, награждает вас званием Героя Труда». (Из книги «Записки старого рабочего»).
Еремей Иванович, выйдя на пенсию в конце 30-х годов, работал мастером в ФЗУ, передавал свой богатый опыт молодёжи. При этом он был многодетным отцом: вместе с женой, Евдокией Семёновной, вырастил 13 детей.
По воспоминаниям моего отца-металлурга, — рассказывает Сергей Старков, — Еремей был спокойным, доброжелательным, не лишённым юмора человеком, любил охоту, а в праздники, когда в доме на улице Пограничной собиралась большая семья, с удовольствием затягивал песню «Ревела буря, гром гремел…». После смерти моего прадеда улицу переименовали в его честь, на доме, вплоть до 90-х годов, висела мемориальная плита, которую из-за частых хищений цветмета пришлось убрать. А ордена, медали, грамоты моего прадеда сданы в фондохранилище музея-заповедника.
— Еремей Иванович мог бы гордиться своими потомками…
— Да, мой прадед был мудрым воспитателем, заложил в детях основы народной педагогики. Поэтому четыре его дочери стали педагогами, — ответил С. В. Старков.
Так, Лидия Гаёва (Хлопотова) — учитель биологии школы №1 имени Н. К. Крупской, отличник народного просвещения, краевед. Она превратила пришкольный участок в цветущий сад, стояла у истоков создания школьного музея истории народного образования, который позже стал городским музеем. Рядом с Лидией трудилась её сестра Галина. Её педагогическое кредо — семейная педагогика. Она создала кабинет труда, где учила девочек шить, вязать, печь пироги, сервировать столы, делала всё возможное, чтобы девочки стали умелыми хозяйками. Как результат, её ученицы неоднократно занимали призовые места на городских конкурсах.
Юность выпускницы педучилища Фаины Гаёвой пришлась на Великую Отечественную войну. По комсомольской путёвке она попала на фронт зенитчицей, прошла всю войну. Демобилизовавшись, Фаина успевала совмещать работу с учёбой в пединституте. Она, учитель географии, отличник народного просвещения, придавала особое значение патриотическому воспитанию молодёжи. Благодаря Фаине Еремеевне был создан музей в школе №48, в котором отразилась история Ключей, героев войны и труда.
Младшая из сестёр, Нина Гаёва (Ефанова) поначалу связала свою жизнь с комсомолом: была секретарём горкома комсомола, инициатором многих начинаний молодёжи, работы квартальных клубов и спортивных секций, закладки комсомольского сквера, факельных шествий на Лисью гору.
Позже Нина Еремеевна стала директором 48-й школы, вела историю и обществознание. При ней школа считалась одной из лучших в городе, была занесена в Книгу почёта Ленинского района. Опыт шефской работы 48-й школы был обобщён Министерством просвещения. Практиковались такие формы совместной работы, как шефство бригад над классами, совместные спортивные соревнования, экскурсии на производство, вечера трудовой славы, чествования передовиков труда. Школьники приобретали трудовые навыки, работая с шефами на строительстве спортзала и мастерских. По результатам шефской работы Н. Е. Гаёвой (Ефановой) присвоили звание «Отличник народного просвещения».
Классы 48-й школы переписывались с известными людьми, немало было поездок по историческим местам, интересных встреч. Всё это отразилось в экспозициях школьного музея, который экспонировался на ВДНХ, был победителем всероссийского смотра школьных музеев. Поисковая деятельность отражалась в ежегодных слётах четырёх поколений. А ещё Нина Еремеевна продолжила дело своего мужа А. П. Ефанова, по образованию физика, а в душе лирика, который возглавлял поэтический клуб «Луначарец» при Доме учителя.
Такие же творческие люди и во втором поколении педагогической династии Гаёвых. Так, Вадим Фёдорович Старков — доктор исторических наук, профессор, автор многих научных работ. Свою педагогическую деятельность он начинал преподавателем горно-металлургического техникума. Позже вёл археологические раскопки на Шпицбергене, работал в институте археологии при Академии наук в Москве. Рудольф Геннадьевич Хлопотов был директором Нижнетагильского строительного техникума, а Татьяна Алексеевна Савкина — директором Нижнетагильского педколледжа №1. И этот список может продолжиться. Продолжает работу третье поколение педагогической династии Гаёвых, чей общий педстаж перевалил за 500 лет. И это, конечно, не предел!