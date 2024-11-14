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Posted 14 ноября, 05:20

Published 14 ноября, 05:20

Modified 14 ноября, 05:22

Updated 14 ноября, 05:22

Грабители в Екатеринбурге массово разбивают и обворовывают автомобили

Грабители в Екатеринбурге массово разбивают и обворовывают автомобили

14 ноября 2024, 05:20
Фото: Telegram-канал «Четвёртый канал».
Неизвестные в Екатеринбурге разбили и обворовали семь автомобилей на улицах Кимовская, Среднеуральска и Гражданская. Происшествия происходили в течение последних шести месяцев в 2024 году.

Сообщается, что злоумышленники разбивали окна в машинах и забирали разные ценные вещи, которые находились в салонах, рассказали в Telegram-канале «Четвёртый канал».

Владельцы поврежденных машин обратились в полицию. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства криминальных эпизодов, просматривают записи с видеокамер, устанавливают личности хулиганов.

Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области было возбуждено пять уголовных дел по угону машин в результате рейдов.

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