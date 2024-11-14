Грабители в Екатеринбурге массово разбивают и обворовывают автомобили

Posted 14 ноября, 05:20
Published 14 ноября, 05:20
Modified 14 ноября, 05:22
Updated 14 ноября, 05:22
Сообщается, что злоумышленники разбивали окна в машинах и забирали разные ценные вещи, которые находились в салонах, рассказали в Telegram-канале «Четвёртый канал».
Владельцы поврежденных машин обратились в полицию. Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства криминальных эпизодов, просматривают записи с видеокамер, устанавливают личности хулиганов.
Напомним, в октябре 2024 года в Свердловской области было возбуждено пять уголовных дел по угону машин в результате рейдов.