Какие овощи опасно оставлять на морозе, а какие легко его переживут

Овощи, которые опасно оставлять на морозе
- Картофель. При заморозке крахмал в картофеле превращается в сахар, что ведет к изменению вкуса и текстуры. Готовое блюдо приобретает противный сладковатый вкус
- Томат: Замерзают и становятся водянистыми, теряют текстуру и вкус. Однако замороженные томаты можно использовать, например, для приготовления супов, добавляя их в зажарку (но без предварительного размораживания).
- Огурцы: Легко повреждаются морозом и становятся мягкими.
- Кабачки и патиссоны: Быстро портятся на морозе, становятся водянистыми и теряют текстуру.
- Баклажаны: Изменяют свою текстуру на губчатую и становятся невкусными.
- Листовая зелень (например, салат): Теряет структуру, становится вялой и водянистой.
- Лук и чеснок: Замерзая, становятся мягкими и могут загнить.
Овощи, которые легко переживут мороз
- Капуста (особенно брюссельская, кочанная, савойская): Может выдерживать низкие температуры и даже улучшается на вкус.
- Морковь: Хорошо переносит холод, но длительное нахождение на сильном морозе может повлиять на текстуру. Иногда дачники оставляют морковь храниться прямо в земле, а весной выкапывают и лакомятся свежими витаминами.
Зимуя на грядке, корнеплоды не лишаются своих полезных свойств, а также почти не поражаются болезнями и насекомыми вредителями, — пишет «Новый очаг».
- Брюква и репа: Хорошо выдерживают умеренные заморозки.
- Пастернак: Становится вкуснее и слаще после холодов.
- Свекла: При умеренных морозах сохраняет свои свойства.
- Кольраби: Достаточно вынослива перед морозами.
- Петрушка (корневая): Хорошо переносит понижение температуры, причем вкус корня лишь улучшается.
При хранении овощей стоит учитывать, что даже те, которые могут пережить мороз, следует защищать от длительного воздействия экстремально низких температур, чтобы избежать повреждений мякоти и снижения пищевой ценности.
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