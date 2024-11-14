tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 12:53

Published 14 ноября, 12:53

Modified 14 ноября, 12:55

Updated 14 ноября, 12:55

Какие овощи опасно оставлять на морозе, а какие легко его переживут

Какие овощи опасно оставлять на морозе, а какие легко его переживут

14 ноября 2024, 12:53
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
На морозе некоторые овощи могут значительно пострадать, в то время как другие способны выдерживать низкие температуры без особого ущерба.

Овощи, которые опасно оставлять на морозе

  1. Картофель. При заморозке крахмал в картофеле превращается в сахар, что ведет к изменению вкуса и текстуры. Готовое блюдо приобретает противный сладковатый вкус
  2. Томат: Замерзают и становятся водянистыми, теряют текстуру и вкус. Однако замороженные томаты можно использовать, например, для приготовления супов, добавляя их в зажарку (но без предварительного размораживания).
  3. Огурцы: Легко повреждаются морозом и становятся мягкими.
  4. Кабачки и патиссоны: Быстро портятся на морозе, становятся водянистыми и теряют текстуру.
  5. Баклажаны: Изменяют свою текстуру на губчатую и становятся невкусными.
  6. Листовая зелень (например, салат): Теряет структуру, становится вялой и водянистой.
  7. Лук и чеснок: Замерзая, становятся мягкими и могут загнить.
Положите рядом с картофелем этот фрукт: клубни не загниют и не прорастут при хранении
Узнать подробнее

Овощи, которые легко переживут мороз

  1. Капуста (особенно брюссельская, кочанная, савойская): Может выдерживать низкие температуры и даже улучшается на вкус.
  2. Морковь: Хорошо переносит холод, но длительное нахождение на сильном морозе может повлиять на текстуру. Иногда дачники оставляют морковь храниться прямо в земле, а весной выкапывают и лакомятся свежими витаминами.
Зимуя на грядке, корнеплоды не лишаются своих полезных свойств, а также почти не поражаются болезнями и насекомыми вредителями, — пишет «Новый очаг».
  1. Брюква и репа: Хорошо выдерживают умеренные заморозки.
  2. Пастернак: Становится вкуснее и слаще после холодов.
  3. Свекла: При умеренных морозах сохраняет свои свойства.
  4. Кольраби: Достаточно вынослива перед морозами.
  5. Петрушка (корневая): Хорошо переносит понижение температуры, причем вкус корня лишь улучшается.

При хранении овощей стоит учитывать, что даже те, которые могут пережить мороз, следует защищать от длительного воздействия экстремально низких температур, чтобы избежать повреждений мякоти и снижения пищевой ценности.

Ранее эксперты рассказали, как можно вырастить опята на дачном участке.

Как приготовить суп-пюре из тыквы: нежный кремовый вкус и невероятный аромат
Узнать подробнее
Читайте также:
Квашеная капуста будет хрустящей и хорошо сохранится: рецепт со всеми тонкостямиТак картошку дома никто не хранит: три «нельзя», которые сберегут ваш урожай до весныОсенний день год кормит: как сохранить урожай до весны
#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Огурцы#Овощи#Мороз#Картофель#Лук#Капуста#Морковь#Чеснок#КЦ#Еда и напитки#Свекла#Петрушка#Томат#Кабачки#Патиссоны#Баклажаны#Листовая зелень#Брюква#Репа#Пастернак#Кольраби
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика