Канцерогены в сковородке: что нужно знать о посуде с антипригарным покрытием

Многие антипригарные покрытия, особенно те, которые изготовлены на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ, известного также как тефлон), при нагревании до высоких температур могут выделять токсичные пары. Если покрытие повреждено, его способность выдерживать высокие температуры без выделения вредных веществ снижается.