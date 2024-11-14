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Posted 14 ноября, 09:19

Published 14 ноября, 09:19

Modified 14 ноября, 09:21

Updated 14 ноября, 09:21

Канцерогены в сковородке: что нужно знать о посуде с антипригарным покрытием

Канцерогены в сковородке: что нужно знать о посуде с антипригарным покрытием

14 ноября 2024, 09:19
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Сегодня в продаже имеется огромное количество посуды с антипригарным покрытием. Готовить на ней чрезвычайно удобно, однако старые сковородки могут таить в себе смертельную опасность.

Специалисты бьют тревогу: россияне беспечно относятся к проблеме и продолжают готовить на сковородах с нарушенным антипригарным покрытие. А ведь это чревато самыми разными последствиями.

Выделение токсичных веществ

Многие антипригарные покрытия, особенно те, которые изготовлены на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ, известного также как тефлон), при нагревании до высоких температур могут выделять токсичные пары. Если покрытие повреждено, его способность выдерживать высокие температуры без выделения вредных веществ снижается.

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Эти пары могут вызвать «грипп от тефлона» (полимерно-паровую лихорадку) у людей, который проявляется симптомами, похожими на грипп, такими как головная боль, слабость и тошнота, — предупреждает врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова.

Попадание микрочастиц в пищу

Когда антипригарное покрытие повреждено, частицы покрытия могут смешиваться с пищей. Хотя пока недостаточно исследований о долгосрочных последствиях проглатывания таких частиц, это может представлять потенциальный риск.

Снижение эффективности

Поврежденное покрытие теряет свою первоначальную функцию — предотвращать прилипание пищи. Это ведет к ухудшению качества приготовления и требует использования большего количества жира или масла.

Кроме того, пища прогревается неравномерно, так как в некоторых местах сковорода перегревается, а в некоторых — остается холодной.

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Антипригарные сковороды из керамики более качественные и служат дольше. Фото: 1MI

Риск для живой природы и экологии

Известно, что пары, выделяемые нагретым до высоких температур тефлоном, опасны для птиц. Хотя последствия для человека менее изучены, стоит быть осторожным.

Утилизировать поврежденные сковороды с антипригарным покрытием может быть проблематично, так как их материалы трудно перерабатываются и разлагаются в окружающей среде долгое время.

Поэтому рекомендуется эксплуатировать сковороды с антипригарными покрытиями бережно: избегать перегрева, не использовать металлические аксессуары и правильно ухаживать за ними. Если покрытие начало отслаиваться, разумнее заменить сковороду на новую.

Выбирайте качественные покрытия — современные антипригарные покрытия из керамики или других безопасных материалов могут быть более устойчивыми к царапинам и не содержат токсичных веществ, — также советует Ирина Баранова.

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