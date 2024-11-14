Картофель продолжает дорожать в Свердловской области

Posted 14 ноября, 13:50
Published 14 ноября, 13:50
Modified 14 ноября, 13:52
Updated 14 ноября, 13:52
Также сохраняется тенденция и на повышение стоимости всего «борщевого набора». Больше всего за неделю с 5 по 11 ноября 2024 года цена поднялась на свеклу. Кило овоща в среднем можно было приобрести за 42,71 рубля (+8,4%). Капуста подорожала до 35,9 рубля (+4,53%), лук — до 43,05 (+6,36%). Морковь стоила 43,73 рубля (+0,81%).
А вот стоимость сливочного масла поднялась всего на 0,34%, цена килограмма составила 1142,26 рубля. Литр молока подорожал до 82,04 рубля (+1,39%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что свердловские статисты в октябре 2024 года зафиксировали стоимость молока на отметке в 79,79 рубля.