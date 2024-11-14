Картофель продолжает дорожать в Свердловской области

Также сохраняется тенденция и на повышение стоимости всего «борщевого набора». Больше всего за неделю с 5 по 11 ноября 2024 года цена поднялась на свеклу. Кило овоща в среднем можно было приобрести за 42,71 рубля (+8,4%). Капуста подорожала до 35,9 рубля (+4,53%), лук — до 43,05 (+6,36%). Морковь стоила 43,73 рубля (+0,81%).