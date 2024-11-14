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Posted 14 ноября, 13:50

Published 14 ноября, 13:50

Modified 14 ноября, 13:52

Updated 14 ноября, 13:52

Картофель продолжает дорожать в Свердловской области

Картофель продолжает дорожать в Свердловской области

14 ноября 2024, 13:50
Фото: 1MI.
В Свердловской области вновь поднялась цена на картофель. За неделю килограмм подорожал до 41,85 рубля (+4,46%).

Также сохраняется тенденция и на повышение стоимости всего «борщевого набора». Больше всего за неделю с 5 по 11 ноября 2024 года цена поднялась на свеклу. Кило овоща в среднем можно было приобрести за 42,71 рубля (+8,4%). Капуста подорожала до 35,9 рубля (+4,53%), лук — до 43,05 (+6,36%). Морковь стоила 43,73 рубля (+0,81%).

А вот стоимость сливочного масла поднялась всего на 0,34%, цена килограмма составила 1142,26 рубля. Литр молока подорожал до 82,04 рубля (+1,39%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что свердловские статисты в октябре 2024 года зафиксировали стоимость молока на отметке в 79,79 рубля.

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