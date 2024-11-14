Литр молока в Свердловской области подорожал почти до 80 рублей

Posted 14 ноября, 09:56
Published 14 ноября, 09:56
Modified 14 ноября, 09:58
Updated 14 ноября, 09:58
Между тем, что в январе текущего года продукт можно было купить за 69,44 рубля. А годом ранее, в октябре 2023 года, литр был 65,18 рубля, выяснила редакция TagilCity.ru.
Согласно статистике, больше всего молоко стоило в Екатеринбурге. Люди в среднем платили 81,09 рубля. Немного меньше за литр в торговых точках отдавали покупатели из Серова, а именно 79,36 рубля.
Каменск-Уральский находится на третьей строчке рейтинга с ценой в 79,25 рубля. Далее следует Первоуральск — 78,47 рубля. Замыкает пятерку крупных городов региона Нижний Тагил. Здесь жители могли приобрести молоко за 78,23 рубля.
Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев недоволен работой свердловских производителей молочной продукции. Он пригрозил, что лишит всех субсидий, если они не перестанут реализовать продукцию в другие регионы.