На птицефабрике в Челябинске произошел пожар на площади 800 «квадратов»

Posted 14 ноября, 13:36
Published 14 ноября, 13:36
Modified 14 ноября, 13:38
Updated 14 ноября, 13:38
Сообщается, что огонь вспыхнул внутри птичника, который в настоящее время консервируют. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе челябинской экстренной службы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели сейчас делают проливку и разбирают конструкции.
Напомним, 13 ноября 2024 года под Нижним Тагилом загорелась пилорама на площади около 200 «квадратов».