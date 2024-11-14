tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 13:36

Published 14 ноября, 13:36

Modified 14 ноября, 13:38

Updated 14 ноября, 13:38

На птицефабрике в Челябинске произошел пожар на площади 800 «квадратов»

На птицефабрике в Челябинске произошел пожар на площади 800 «квадратов»

14 ноября 2024, 13:36
Фото: МЧС по Челябинской области.
В Челябинске случилось возгорание на птицефабрике «Сосновская», которая находится в районе поселка Рощино. ЧП произошло 14 ноября 2024 года.

Сообщается, что огонь вспыхнул внутри птичника, который в настоящее время консервируют. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе челябинской экстренной службы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели сейчас делают проливку и разбирают конструкции.

Напомним, 13 ноября 2024 года под Нижним Тагилом загорелась пилорама на площади около 200 «квадратов».

16 пожаров потушили сотрудники МЧС в Свердловской области за сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Надворные постройки загорелись в коллективном саду в ЕкатеринбургеЗаброшенный дом загорелся в районе вокзала в ЕкатеринбургеЧетыре человека скончались во время пожара в Артемовском
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#Птицефабрика#ЧП#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика