На рынке РФ зафиксировали рост возраста машин с пробегом

В 2023 году в топ-5 машин на вторичном рынке входили те же модели автомобилей, кроме Toyota Camry, вместо которой была Skoda Octavia. В 2022 году в списке популярных авто оказались Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Mitsubishi Outlander, а в 2021 году в лидеры вышли Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class и Kia Rio.