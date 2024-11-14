На рынке РФ зафиксировали рост возраста машин с пробегом

Posted 14 ноября, 16:19
Published 14 ноября, 16:19
Modified 14 ноября, 16:19
Updated 14 ноября, 16:19
По информации дилерской компании «Рольф», которую изучили «Известия», в 2024 году в пятерку наиболее хорошо продающихся подержанных автомобилей в России вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Средний возраст этих машин составил девять лет, а пробег — 115 тысяч километров.
Если провести параллель с предыдущим годом, когда средний возраст авто достигал восьми лет, а пробег составлял 101 тысячу километров, можно говорить о серьезном увеличении показателей. Также выросло количество дней, которые придется потратить на продажу автомобиля, — с 39 до 45.
В 2023 году в топ-5 машин на вторичном рынке входили те же модели автомобилей, кроме Toyota Camry, вместо которой была Skoda Octavia. В 2022 году в списке популярных авто оказались Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Mitsubishi Outlander, а в 2021 году в лидеры вышли Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class и Kia Rio.
В 2020 году пятерка популярных автомобилей объединила Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Octavia и Kia Rio. Их средний возраст тоже был восемь лет, пробег — 103 тысячи километров, а для их продажи требовалось около 38 дней.