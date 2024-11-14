Неизвестные ходят по квартирам в Нижнем Тагиле под видом сотрудников ОВД

Posted 14 ноября, 16:25
Published 14 ноября, 16:25
Modified 14 ноября, 16:27
Updated 14 ноября, 16:27
Неизвестные убеждают тагильчан в том, что им нужно проверить у всех жильцов наличие действующего паспорта, а также снять биометрию. Якобы это проводится из-за предстоящей переписи населения, рассказали в пресс-службе Ленинского района.
Сообщается, что у них есть при себе компьютерная техника, список жильцов, биометрическое оборудование, а также могут быть в полицейской форме. Горожанам рекомендуют не открывать подозрительным личностям дверь и не пускать внутрь. Могут совершаться кражи и мошенничества.
Напомним, злоумышленники в Нижнем Тагиле навязывают пожилым людям «профилактику стеклопакетов», а затем обрезают провода от телефонов.