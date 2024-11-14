Неизвестные ходят по квартирам в Нижнем Тагиле под видом сотрудников ОВД

Сообщается, что у них есть при себе компьютерная техника, список жильцов, биометрическое оборудование, а также могут быть в полицейской форме. Горожанам рекомендуют не открывать подозрительным личностям дверь и не пускать внутрь. Могут совершаться кражи и мошенничества.