Осужденную за госизмену девушку из Екатеринбурга вернут в США

Posted 14 ноября, 04:14
Published 14 ноября, 04:14
Modified 14 ноября, 04:16
Updated 14 ноября, 04:16
Власти США намерены совершить обмен некоторых российских граждан на Ксению Карелину, у которой есть гражданство обеих стран, рассказали в Telegram-канале Mash.
Обменять заключенных планируется после того, как Дональд Трамп пройдет инаугурацию. Мероприятие планируется в начале 2025 года.
Напомним, Карелина была осуждена на 12 лет за перевод денег украинской армии в долларовой валюте. Летом 2024 года девушка сообщила, что надеется стать участницей обмена.