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Posted 14 ноября, 04:14

Published 14 ноября, 04:14

Modified 14 ноября, 04:16

Updated 14 ноября, 04:16

Осужденную за госизмену девушку из Екатеринбурга вернут в США

Осужденную за госизмену девушку из Екатеринбурга вернут в США

14 ноября 2024, 04:14
Фото: 1MI.
Девушку из Екатеринбурга Ксению Карелину, которая была осуждена за госзимену, вернут в США.

Власти США намерены совершить обмен некоторых российских граждан на Ксению Карелину, у которой есть гражданство обеих стран, рассказали в Telegram-канале Mash.

Обменять заключенных планируется после того, как Дональд Трамп пройдет инаугурацию. Мероприятие планируется в начале 2025 года.

Напомним, Карелина была осуждена на 12 лет за перевод денег украинской армии в долларовой валюте. Летом 2024 года девушка сообщила, что надеется стать участницей обмена.

Задержанная за измену екатеринбурженка с двойным гражданством надеется на обмен с США
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#Елизавета Зиборова#Общество#Обмен#Гражданство#Приговор#США#Екатеринбург#Госизмена
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