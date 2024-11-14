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Posted 14 ноября, 17:24

Published 14 ноября, 17:24

Modified 14 ноября, 17:26

Updated 14 ноября, 17:26

Плотина, пневмония в Тагиле, сосульки под мостом, магнитные бури и дорогая картошка

Плотина, пневмония в Тагиле, сосульки под мостом, магнитные бури и дорогая картошка

14 ноября 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
На обслуживание плотины в Тагиле власти потратят 10 млн рублей. В городе выявлены новые случаи заражения пневмонией. Тагильские водители жалуются на сосульки под мостом на Лебяжке. На Тагил надвигаются магнитные бури и волна тепла. В Свердловской области продолжает дорожать картофель.

В Нижнем Тагиле будет реконструирована плотина на улице Челюскинцев. На эти цели из городского бюджета выделят 10 млн рублей. Подрядчику предстоит заняться обслуживанием и ремонтом гидротехнического сооружения, которое было построено 300 лет назад.

10 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание плотины на Челюскинцев
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В Нижнем Тагиле растет заболеваемость пневмонией: на карантин закрыты 26 классов в 19 школах, также закрыты две группы в детских садах. Ученики и воспитанники детсадов, которые продолжают посещать образовательные учреждения, проходят обязательный осмотр в начале учебного дня.

Пневмония в Нижнем Тагиле: сколько классов и групп в детсадах закрыты на карантин
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Мост в районе Лебяжки обрастает сосульками, из-за которых опасно ездить общественному транспорту и ходить людям. Огромные ледяные «сталактиты» образуются в этом месте не первый год, однако коммунальные службы не спешат их убирать.

Водители в Нижнем Тагиле пожаловались на сосульки под мостом на Лебяжке
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В Нижний Тагил к выходным придет фронт теплого воздуха: столбик термометра поднимется до плюсовых значений, а на следующей неделе погода будет еще более мягкой. Вместе с этим на город в ближайшие дни обрушится магнитная буря, которая может вызвать головные боли и ухудшение самочувствия.

Потепление и магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил
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В Тагиле растут цены на картофель — только за последнюю неделю он подорожал почти на 4,5%. Не лучше ситуация складывается и с другими овощами, входящими в так называемый борщевой набор. Больше всего подорожала свекла — на 8,4%, лук на 6,36%, а капуста на 4,53%.

Картофель продолжает дорожать в Свердловской области
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