Плотина, пневмония в Тагиле, сосульки под мостом, магнитные бури и дорогая картошка

Posted 14 ноября, 17:24
Published 14 ноября, 17:24
Modified 14 ноября, 17:26
Updated 14 ноября, 17:26
В Нижнем Тагиле будет реконструирована плотина на улице Челюскинцев. На эти цели из городского бюджета выделят 10 млн рублей. Подрядчику предстоит заняться обслуживанием и ремонтом гидротехнического сооружения, которое было построено 300 лет назад.
В Нижнем Тагиле растет заболеваемость пневмонией: на карантин закрыты 26 классов в 19 школах, также закрыты две группы в детских садах. Ученики и воспитанники детсадов, которые продолжают посещать образовательные учреждения, проходят обязательный осмотр в начале учебного дня.
Мост в районе Лебяжки обрастает сосульками, из-за которых опасно ездить общественному транспорту и ходить людям. Огромные ледяные «сталактиты» образуются в этом месте не первый год, однако коммунальные службы не спешат их убирать.
В Нижний Тагил к выходным придет фронт теплого воздуха: столбик термометра поднимется до плюсовых значений, а на следующей неделе погода будет еще более мягкой. Вместе с этим на город в ближайшие дни обрушится магнитная буря, которая может вызвать головные боли и ухудшение самочувствия.
В Тагиле растут цены на картофель — только за последнюю неделю он подорожал почти на 4,5%. Не лучше ситуация складывается и с другими овощами, входящими в так называемый борщевой набор. Больше всего подорожала свекла — на 8,4%, лук на 6,36%, а капуста на 4,53%.