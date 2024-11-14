Плотина, пневмония в Тагиле, сосульки под мостом, магнитные бури и дорогая картошка

В Тагиле растут цены на картофель — только за последнюю неделю он подорожал почти на 4,5%. Не лучше ситуация складывается и с другими овощами, входящими в так называемый борщевой набор. Больше всего подорожала свекла — на 8,4%, лук на 6,36%, а капуста на 4,53%.