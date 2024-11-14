Пневмония в Нижнем Тагиле: сколько классов и групп в детсадах закрыты на карантин

Posted 14 ноября, 10:55
Published 14 ноября, 10:55
Modified 14 ноября, 10:57
Updated 14 ноября, 10:57
По данным управления образования Нижнего Тагила, предоставленным TagilCity.ru, в настоящее время в городе по внебольничным пневмониям закрыты две группы в двух детских садах. Кроме того, не работают 26 классов в 16-ти образовательных учреждениях.
В мэрии отметили, что во всех образовательных учреждениях применяется комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения внебольничной пневмонии.
Проводятся дезинфекционные мероприятия по режиму вирусных инфекций, в учреждениях обеспечен утренний фильтр (контроль состояния здоровья) для учащихся, воспитанников и сотрудников термометрией, — сообщили редакции в пресс-службе мэрии.
Также в рамках профилактики при регистрации случаев заболеваний принимается решение о разобщении учащихся, добавили в управлении образования.
В нашем садике, к сожалению, отменили утренник, посвященный дню матери. Вместо этого готовят праздничное видео. Жаль, хотелось побывать на мероприятии. Сказали, это из-за пневмонии, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Елена.
12 ноября во всем мире был день борьбы с пневмонией. Что характерно для этого периода — заболеваемость данным заболеванием все активней распространяется. В областном Роспотребнадзоре заявили, что в 2024 году в Свердловской области фиксируется подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Происходит это за счет микоплазменной инфекции. В эти месяцы протекает очередной биологический цикл активности возбудителя. И такой цикл повторяется каждые 4-5 лет. Страдают в основном от этого эпидпроцесса именно школьники.
Добавим, что в Нижнем Тагиле также на высоком уровне держится заболеваемость ОРВИ. Так, в городе школу №87 полностью перевели на дистанционное обучение. Ситуацию с закрытием классов и групп в детских садах редакции TagilCity.ru уже прокомментировали в мэрии.