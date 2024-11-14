Пневмония в Нижнем Тагиле: сколько классов и групп в детсадах закрыты на карантин

12 ноября во всем мире был день борьбы с пневмонией. Что характерно для этого периода — заболеваемость данным заболеванием все активней распространяется. В областном Роспотребнадзоре заявили, что в 2024 году в Свердловской области фиксируется подъем заболеваемости внебольничными пневмониями. Происходит это за счет микоплазменной инфекции. В эти месяцы протекает очередной биологический цикл активности возбудителя. И такой цикл повторяется каждые 4-5 лет. Страдают в основном от этого эпидпроцесса именно школьники.