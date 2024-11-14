Подростка в Нижних Сергах отчислят из школы после нападения на девочку

Posted 14 ноября, 14:06
Published 14 ноября, 14:06
Modified 14 ноября, 14:08
Updated 14 ноября, 14:08
О том, что школьника отчислят из образовательного учреждения, рассказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. Также директор данной школы Марина Тараева будет снята со своей должности, рассказала чиновница в своем Telegram-канале.
Напомним, подросток ударил в грудь девочку, которая стояла у окна. По словам очевидца, это было сделано ради видеоролика для соцсетей. Пострадавшая рассказала, что он стал нападать на нее после того, как она перестала общаться с другой ученицей.