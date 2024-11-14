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Posted 14 ноября, 14:06

Published 14 ноября, 14:06

Modified 14 ноября, 14:08

Updated 14 ноября, 14:08

Подростка в Нижних Сергах отчислят из школы после нападения на девочку

Подростка в Нижних Сергах отчислят из школы после нападения на девочку

14 ноября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижних Сергах отчислят из школы №2 ученика восьмого класса, который напал на девочку.

О том, что школьника отчислят из образовательного учреждения, рассказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. Также директор данной школы Марина Тараева будет снята со своей должности, рассказала чиновница в своем Telegram-канале.

Напомним, подросток ударил в грудь девочку, которая стояла у окна. По словам очевидца, это было сделано ради видеоролика для соцсетей. Пострадавшая рассказала, что он стал нападать на нее после того, как она перестала общаться с другой ученицей.

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