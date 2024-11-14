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Posted 14 ноября, 13:29

Published 14 ноября, 13:29

Modified 14 ноября, 13:31

Updated 14 ноября, 13:31

Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона

Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона

14 ноября 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали во время рейда 24 мигранта, которые совершили различные нарушения, связанные с миграционным законом.

Рейд проходил в Верх-Исетском и Ленинском районах. Так, в Верх-Исетском на 14 мигрантов составили материалы за работу без разрешающих документов и один материал за отказ от дактилоскопии, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

В Ленинском районе правоохранители выявили девять иностранцев-нарушителей и задержали им. Мигрантам теперь грозит депортация из страны.

Напомним, рейды по вычислению нелегальных мигрантов также проходят в Нижнем Тагиле.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Нарушение#Закон#Рейд#Мигранты#Задержанные#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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