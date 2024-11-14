Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона

Рейд проходил в Верх-Исетском и Ленинском районах. Так, в Верх-Исетском на 14 мигрантов составили материалы за работу без разрешающих документов и один материал за отказ от дактилоскопии, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.