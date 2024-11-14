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Posted 14 ноября, 12:08

Published 14 ноября, 12:08

Modified 14 ноября, 12:10

Updated 14 ноября, 12:10

Потепление и магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

Потепление и магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

14 ноября 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney.
В ближайшую неделю в Нижнем Тагиле прогнозируются плюсовые температуры. Однако метеорологи предупреждают также и о магнитных бурях.

Уже в выходные дни, 16 и 17 ноября, столбики термометров будут подниматься до +1 градуса. А вот ночью тагильчан ждут заморозки до -2 градусов. Синоптики говорят о достаточно сильном юго-западном ветре, порывы которого могут доходить до 12 метров в секунду.

Предстоящая рабочая неделя станет еще теплее. Ожидается среднесуточная температура до +2 градусов и небольшие снегопады. При этом ветра сохранятся.

Синоптики предупреждают, что во все дни жителей Нижнего Тагила ждут геомагнитные возмущения до четырех баллов по девятибалльной шкале.

Напомним, что по Свердловской области прогнозируется потепление до +4 градусов.

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