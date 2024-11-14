Потепление и магнитные бури надвигаются на Нижний Тагил

Уже в выходные дни, 16 и 17 ноября, столбики термометров будут подниматься до +1 градуса. А вот ночью тагильчан ждут заморозки до -2 градусов. Синоптики говорят о достаточно сильном юго-западном ветре, порывы которого могут доходить до 12 метров в секунду.