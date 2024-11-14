Предприятия Свердловской области в 2024 году произведут 1,6 миллиарда куриных яиц

В этом году три крупнейшие птицефабрики области, расположенные в Ирбите и Нижнем Тагиле, а также Свердловская фабрика обеспечат для потребителей на 4,4 млн штук яиц кур больше, чем в 2023 году. Всего произведут 1,6 миллиарда яиц.