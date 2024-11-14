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Posted 14 ноября, 10:16

Published 14 ноября, 10:16

Modified 14 ноября, 11:30

Updated 14 ноября, 11:30

Предприятия Свердловской области в 2024 году произведут 1,6 миллиарда куриных яиц

Предприятия Свердловской области в 2024 году произведут 1,6 миллиарда куриных яиц

14 ноября 2024, 10:16
Фото: 1MI.
Предприятия Свердловской области обеспечивают яйцами область почти на 110%.

В этом году три крупнейшие птицефабрики области, расположенные в Ирбите и Нижнем Тагиле, а также Свердловская фабрика обеспечат для потребителей на 4,4 млн штук яиц кур больше, чем в 2023 году. Всего произведут 1,6 миллиарда яиц.

На территории Среднего Урала птицефабрики регулярно улучшают и обновляют свои производства и качество питания птиц. В этом им помогает государство. Так, к примеру, предприниматели имеют возможность получить субсидии на развитие или на закупку оборудования, сообщает региональный департамент информполитики.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Сельское хозяйство#Яйца#Екатеринбург#Куриные яйца
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