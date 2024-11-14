Предприятия Свердловской области в 2024 году произведут 1,6 миллиарда куриных яиц

Posted 14 ноября, 10:16
Published 14 ноября, 10:16
Modified 14 ноября, 11:30
Updated 14 ноября, 11:30
В этом году три крупнейшие птицефабрики области, расположенные в Ирбите и Нижнем Тагиле, а также Свердловская фабрика обеспечат для потребителей на 4,4 млн штук яиц кур больше, чем в 2023 году. Всего произведут 1,6 миллиарда яиц.
На территории Среднего Урала птицефабрики регулярно улучшают и обновляют свои производства и качество питания птиц. В этом им помогает государство. Так, к примеру, предприниматели имеют возможность получить субсидии на развитие или на закупку оборудования, сообщает региональный департамент информполитики.
Ранее две тонны поддельной молочной продукции найдено в Свердловской области.