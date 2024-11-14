tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 08:45

Published 14 ноября, 08:45

Modified 14 ноября, 08:45

Updated 14 ноября, 08:45

Пьяный мариинец заплатит более 165 тысяч рублей за разбитое стекло Toyota

14 ноября 2024, 08:45
Житель Мариинска обязан выплатить больше 165 тысяч рублей. В пресс-службе Мариинского суда рассказали, что в Новокузнецке в доме у знакомого пьяный парень кидался из окна бутылками, одна из которых попала на «Toyota Corolla Fielder».

В же день виновник написал расписку, в которой обязался выплатить 25 тысяч рублей за разбитое стекло автомобиля. Но не сделал этого.

«В итоге владелец повреждённого автомобиля провёл в экспертном учреждении независимую оценку причинённого в результате инцидента ущерба, размер которого был установлен экспертами в общей сумме около 155 тысяч рублей. Не дождавшись ответа на претензию с требованием возмещения ущерба, направленную на домашний адрес причинителя вреда, новокузнечанину пришлось обращаться в суд», — отметили в суде.

В суд виновник тоже не явился, но представил в суд просьбу о рассмотрении дела без его участия им согласился с требованиями, пишет sibdepo.ru.

Суд решил взыскать около 165 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость причиненного ущерба, судебные расходы истца.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика