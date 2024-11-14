Пьяный мариинец заплатит более 165 тысяч рублей за разбитое стекло Toyota

В же день виновник написал расписку, в которой обязался выплатить 25 тысяч рублей за разбитое стекло автомобиля. Но не сделал этого.



«В итоге владелец повреждённого автомобиля провёл в экспертном учреждении независимую оценку причинённого в результате инцидента ущерба, размер которого был установлен экспертами в общей сумме около 155 тысяч рублей. Не дождавшись ответа на претензию с требованием возмещения ущерба, направленную на домашний адрес причинителя вреда, новокузнечанину пришлось обращаться в суд», — отметили в суде.



В суд виновник тоже не явился, но представил в суд просьбу о рассмотрении дела без его участия им согласился с требованиями, пишет sibdepo.ru.



Суд решил взыскать около 165 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость причиненного ущерба, судебные расходы истца.



