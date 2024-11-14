Пять человек скончались в ДТП на трассе около Волчанска

Posted 14 ноября, 03:23
Published 14 ноября, 03:23
Modified 14 ноября, 03:25
Updated 14 ноября, 03:25
Из-за столкновения в аварии скончались 3 женщины и 2 мужчин. Также пострадали 2 пассажира и водитель «ГАЗели». Их отправили в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
К месту случившегося приехали сотрудники ведомства. Транспортное движение на время было ограничено. Идет проверка.
Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовой транспорт съехал в кювет из-за того, что шофер не справился с управлением.