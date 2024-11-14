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Posted 14 ноября, 03:23

Published 14 ноября, 03:23

Modified 14 ноября, 03:25

Updated 14 ноября, 03:25

Пять человек скончались в ДТП на трассе около Волчанска

Пять человек скончались в ДТП на трассе около Волчанска

14 ноября 2024, 03:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Автомобиль Kia столкнулся с грузовиком «ГАЗель» на трассе около Волчанска. Есть пострадавшие и погибшие. ДТП произошло ночью 14 ноября 2024 года.

Из-за столкновения в аварии скончались 3 женщины и 2 мужчин. Также пострадали 2 пассажира и водитель «ГАЗели». Их отправили в медучреждение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

К месту случившегося приехали сотрудники ведомства. Транспортное движение на время было ограничено. Идет проверка.

Напомним, 13 ноября 2024 года на Серовском тракте грузовой транспорт съехал в кювет из-за того, что шофер не справился с управлением.

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