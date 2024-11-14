РЭО перечислил 16 регионов с наибольшей нехваткой мусоровозов

Posted 14 ноября, 12:55
Published 14 ноября, 12:55
Modified 14 ноября, 12:55
Updated 14 ноября, 12:55
Согласно данным РЭО, дефицит соответствующей техники в этих регионах находится на уровне от 16 до 78 процентов от необходимого количества. Среди регионов с наибольшим дефицитом названы Донецкая Народная Республика (22,7%), Камчатский край (27,5%), Еврейская автономная область (46,8%), Ингушетия (60,4%) и Республика Тыва (78%). Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что для устранения данного дефицита была разработана программа льготного лизинга мусоровозов. РЭО запустит её совместно с АО «Росагролизинг». Буцаев добавил, что данная мера позволит снизить дефицит техники, модернизировать парк мусоровозов и повысить качество услуг по вывозу ТКО.
Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, отметил, что в рамках программы часть процентной ставки на лизинг спецтехники будет возмещена. Это облегчит приобретение мусоровозов региональными операторами и позволит улучшить предоставление коммунальных услуг.
В августе текущего года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами. В неё вошли представители РЭО, федеральных органов власти, Совета Федерации и Госдумы.