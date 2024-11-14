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Posted 14 ноября, 12:55

Published 14 ноября, 12:55

Modified 14 ноября, 12:55

Updated 14 ноября, 12:55

РЭО перечислил 16 регионов с наибольшей нехваткой мусоровозов

РЭО перечислил 16 регионов с наибольшей нехваткой мусоровозов

14 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор составил список из 16 субъектов РФ, которые испытывают наиболее существенную нехватку мусоровозов.

Согласно данным РЭО, дефицит соответствующей техники в этих регионах находится на уровне от 16 до 78 процентов от необходимого количества. Среди регионов с наибольшим дефицитом названы Донецкая Народная Республика (22,7%), Камчатский край (27,5%), Еврейская автономная область (46,8%), Ингушетия (60,4%) и Республика Тыва (78%). Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, рассказал, что для устранения данного дефицита была разработана программа льготного лизинга мусоровозов. РЭО запустит её совместно с АО «Росагролизинг». Буцаев добавил, что данная мера позволит снизить дефицит техники, модернизировать парк мусоровозов и повысить качество услуг по вывозу ТКО.

Евгений Карелов, заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре, отметил, что в рамках программы часть процентной ставки на лизинг спецтехники будет возмещена. Это облегчит приобретение мусоровозов региональными операторами и позволит улучшить предоставление коммунальных услуг.

В августе текущего года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами. В неё вошли представители РЭО, федеральных органов власти, Совета Федерации и Госдумы.

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