РЭО перечислил 16 регионов с наибольшей нехваткой мусоровозов

Согласно данным РЭО, дефицит соответствующей техники в этих регионах находится на уровне от 16 до 78 процентов от необходимого количества. Среди регионов с наибольшим дефицитом названы Донецкая Народная Республика (22,7%), Камчатский край (27,5%), Еврейская автономная область (46,8%), Ингушетия (60,4%) и Республика Тыва (78%). Об этом сообщает портал 56orb.ru.