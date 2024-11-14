Сажа в дымоходе перестанет отравлять воздух: как и чем безопасно прочистить трубу

Если вы чистите дымоход с крыши, установите лестницу таким образом, чтобы она была устойчива и безопасна для подъема. С помощью щетки и удилищ сначала очистите верхнюю часта дымохода, а затем постепенно углубляйтесь вниз. После окончания работы посветите внутрь и убедитесь, что внутренняя часть дымохода стала чистой и нет повреждений. Обязательно обратитесь к профессионалу, если вам кажется, что внутренняя поверхность дымохода потеряла целостность.