Сажа в дымоходе перестанет отравлять воздух: как и чем безопасно прочистить трубу

Posted 14 ноября, 10:17
Published 14 ноября, 10:17
Modified 14 ноября, 10:19
Updated 14 ноября, 10:19
Услуги современных трубочистов стоят недешево, поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег, попробуйте почистить дымоход камин самостоятельно. Однако здесь следует учесть несколько аспектов.
Хотя процесс чистки несложен, он требует знания техники безопасности и понимания, что именно нужно делать. Поэтому перед началом работы как минимум изучите строение камина и познакомьтесь с советами профессионалов. Ошибки могут быть фатальными: привести к повреждению структуры дымохода и даже к пожару.
В то же время опытные трубочисты могут диагностировать проблемы, которые неочевидны для непрофессионала — например, трещины в дымоходе или накопление опасных веществ, таких как креозот.
Обычно для чистки дымоходов применяют два вида щеток на длинной ручке — металлические и пластиковые.
Чтобы сэкономить время на уборку беспорядка, примите надлежащие меры для защиты внутренней части вашего дома (используйте защитную пленку и пластиковый брезент, чтобы изолировать область от всей пыли), защитите себя очками, респиратором, приобретите прочную лестницу и купите правильные типы щеток для дымохода, — советует Эми Митчелл, автор американского портала о домоводстве СountryLiving.
Но как понять, какая щетка подойдет именно вам? Российский эксперт Андрей, мастер по установке печей и ведущий профильного Telegram-канала «Завод Прометалл» советует выбирать их в зависимости от того, из какого материала сделан дымоход вашего камина.
Так, если речь идет о хрупкой конструкции из нержавеющей стали, то подойдет только пластиковая щетка, так как металлическая может серьезно повредить внутренность дымохода. Но если у вас в доме установлено капитальный камин с дымоходом из кирпича или толстостенной стали, то вполне можно воспользоваться металлической щеткой.
К щетке приобретите так называемые удилища из углепластика. Они удлиняют рукоять щетки на необходимую длину, так что вы сможете без труда вычистить дымоход снизу. Все удовольствие (щетка и удилища) обойдется вам примерно в 1700 рублей.
Если у вашего камина есть люк для очистки, откройте его и, используя фонарик, оцените состояние дымохода. Вставьте щетку в дымоход через люк или верхнюю часть с помощью удилища. Чистите снизу вверх, плавно двигая щеткой в разных направлениях, чтобы удалить сажу и налет.
Если вы чистите дымоход с крыши, установите лестницу таким образом, чтобы она была устойчива и безопасна для подъема. С помощью щетки и удилищ сначала очистите верхнюю часта дымохода, а затем постепенно углубляйтесь вниз. После окончания работы посветите внутрь и убедитесь, что внутренняя часть дымохода стала чистой и нет повреждений. Обязательно обратитесь к профессионалу, если вам кажется, что внутренняя поверхность дымохода потеряла целостность.
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