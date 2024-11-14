Спортсменка из Нижнего Тагила отправилась на первенство мира по Универсальному бою

Posted 14 ноября, 05:56
Published 14 ноября, 05:56
Modified 14 ноября, 06:59
Updated 14 ноября, 06:59
Сообщается, что у тагильчанки есть звание КМС по вышеупомянутому виду спорта. Анастасия занимается под руководством Юрия Конева в СПК «Первый».
Мероприятие будет проходить до 17 ноября 2024 года в Домодедово.
Напомним, в октябре 2024 года две гимнастки из Нижнего Тагила одержали победу в первенстве Урала, которое проходило в Тюмени. Девочки занимаются в спортивной школе №1.
Также в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле состоится спортивное мероприятие по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.