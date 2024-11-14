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Posted 14 ноября, 05:56

Published 14 ноября, 05:56

Modified 14 ноября, 06:59

Updated 14 ноября, 06:59

Спортсменка из Нижнего Тагила отправилась на первенство мира по Универсальному бою

Спортсменка из Нижнего Тагила отправилась на первенство мира по Универсальному бою

14 ноября 2024, 05:56
Фото: Изображение Midjourney.
Спортсменка Анастасия Тестоедова из Нижнего Тагила отправилась на первенство мира по Универсальному бою 14 ноября 2024 года.

Сообщается, что у тагильчанки есть звание КМС по вышеупомянутому виду спорта. Анастасия занимается под руководством Юрия Конева в СПК «Первый».

Мероприятие будет проходить до 17 ноября 2024 года в Домодедово.

Напомним, в октябре 2024 года две гимнастки из Нижнего Тагила одержали победу в первенстве Урала, которое проходило в Тюмени. Девочки занимаются в спортивной школе №1.

Также в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле состоится спортивное мероприятие по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

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