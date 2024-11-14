Социальные поправки «Единой России» учтены Думой при принятии бюджета во 2 чтении

Posted 14 ноября, 20:01
Published 14 ноября, 20:01
Modified 14 ноября, 20:01
Updated 14 ноября, 20:01
В частности, в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на социальную помощь, поддержку молодёжи и отдельных категорий граждан, а также на развитие регионов, агропромышленного комплекса, науки и инфраструктуры детского отдыха и спорта, пишет mkset.ru.
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что дополнительно выделяется 161 млрд рублей для мероприятий народной программы. Эти средства будут использованы в том числе для комплексного развития сельских территорий, продолжения льготного лизинга и мелиоративных работ. Поддержка регионов также остается приоритетным направлением для «Единой России».
Он добавил, что для выполнения указа президента по приведению в нормативное состояние 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог к 2030 году предложено выделить дополнительно 60 млрд рублей.
Более пяти миллиардов рублей будет направлено на поддержку участников СВО, помощь дальневосточным семьям на погашение ипотечных кредитов и организацию реабилитации для инвалидов.
Дополнительные средства будут выделены на поддержку молодёжного предпринимательства и комплексное развитие молодёжной политики в регионах. Финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий также увеличится.
Поправки расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов смогут получить сертификаты на образовательные нужды, приобретение специального оборудования и реализацию собственных проектов. Проекты под руководством ведущих ученых получат дополнительную помощь в размере семи миллиардов рублей.
Программа по развитию русского языка будет продолжена, включая подготовку преподавателей и их отправку в зарубежные школы. Особое внимание будет уделено развитию славянских университетов.
Кроме того, благодаря поправкам, предложенным «Единой России», в течение трёх ближайших лет будет создано более 800 новых мест для отдыха и оздоровления детей, а также проведён капитальный ремонт в некоторых летних лагерях.
Также принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Это позволит оснастить более тысячи спортивных площадок и осуществить капитальный ремонт спортивной инфраструктуры, информирует сайт ER.RU.
«Бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента и всех направлений нашей народной программы», — подчеркнул врио секретаря генсовета партии.