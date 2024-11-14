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Posted 14 ноября, 20:01

Published 14 ноября, 20:01

Modified 14 ноября, 20:01

Updated 14 ноября, 20:01

Социальные поправки «Единой России» учтены Думой при принятии бюджета во 2 чтении

Социальные поправки «Единой России» учтены Думой при принятии бюджета во 2 чтении

14 ноября 2024, 20:01
Фото: 1MI.
Федеральный бюджет РФ принят в основном чтении с важными социальными поправками, инициированными партией «Единая Россия». Эти изменения нацелены на развитие ключевых для страны направлений и реализацию народной программы партии.

В частности, в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на социальную помощь, поддержку молодёжи и отдельных категорий граждан, а также на развитие регионов, агропромышленного комплекса, науки и инфраструктуры детского отдыха и спорта, пишет mkset.ru.

Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев отметил, что дополнительно выделяется 161 млрд рублей для мероприятий народной программы. Эти средства будут использованы в том числе для комплексного развития сельских территорий, продолжения льготного лизинга и мелиоративных работ. Поддержка регионов также остается приоритетным направлением для «Единой России».

Он добавил, что для выполнения указа президента по приведению в нормативное состояние 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог к 2030 году предложено выделить дополнительно 60 млрд рублей.

Более пяти миллиардов рублей будет направлено на поддержку участников СВО, помощь дальневосточным семьям на погашение ипотечных кредитов и организацию реабилитации для инвалидов.

Дополнительные средства будут выделены на поддержку молодёжного предпринимательства и комплексное развитие молодёжной политики в регионах. Финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий также увеличится.

Поправки расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Более миллиона студентов смогут получить сертификаты на образовательные нужды, приобретение специального оборудования и реализацию собственных проектов. Проекты под руководством ведущих ученых получат дополнительную помощь в размере семи миллиардов рублей.

Программа по развитию русского языка будет продолжена, включая подготовку преподавателей и их отправку в зарубежные школы. Особое внимание будет уделено развитию славянских университетов.

Кроме того, благодаря поправкам, предложенным «Единой России», в течение трёх ближайших лет будет создано более 800 новых мест для отдыха и оздоровления детей, а также проведён капитальный ремонт в некоторых летних лагерях.

Также принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Это позволит оснастить более тысячи спортивных площадок и осуществить капитальный ремонт спортивной инфраструктуры, информирует сайт ER.RU.

«Бюджет предусматривает финансирование всех поручений президента и всех направлений нашей народной программы», — подчеркнул врио секретаря генсовета партии.

#Общество
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