Стали известны причины смерти дальнобойщика из Екатеринбурга

Posted 14 ноября, 11:56
Published 14 ноября, 11:56
Modified 14 ноября, 11:58
Updated 14 ноября, 11:58
Мужчина узнал об изменах жены с ее коллегой и решил с ним встретиться. На месте разговор постепенно перерос в ссору, а затем в драку. Любовник ударил мужчину по голове, после чего тот упал и умер. Соперник попытался оказать помощь пострадавшему, но было уже поздно.
Позже была проведена судмедэкспертиза, которая показала, что смерть наступила не из-за драки, а из-за заболевания крови у мужчины. Поэтому уголовного преследования в отношении любовника не было, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Екатеринбурге любовника, обвиняемого в гибели женщины, отпустили на свободу.