Стали известны причины смерти дальнобойщика из Екатеринбурга

Мужчина узнал об изменах жены с ее коллегой и решил с ним встретиться. На месте разговор постепенно перерос в ссору, а затем в драку. Любовник ударил мужчину по голове, после чего тот упал и умер. Соперник попытался оказать помощь пострадавшему, но было уже поздно.