tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:56

Published 14 ноября, 11:56

Modified 14 ноября, 11:58

Updated 14 ноября, 11:58

Стали известны причины смерти дальнобойщика из Екатеринбурга

Стали известны причины смерти дальнобойщика из Екатеринбурга

14 ноября 2024, 11:56
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге дальнобойщик подрался с любовником жены. В ходе конфликта он неожиданно упал и умер.

Мужчина узнал об изменах жены с ее коллегой и решил с ним встретиться. На месте разговор постепенно перерос в ссору, а затем в драку. Любовник ударил мужчину по голове, после чего тот упал и умер. Соперник попытался оказать помощь пострадавшему, но было уже поздно.

Позже была проведена судмедэкспертиза, которая показала, что смерть наступила не из-за драки, а из-за заболевания крови у мужчины. Поэтому уголовного преследования в отношении любовника не было, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Ранее в Екатеринбурге любовника, обвиняемого в гибели женщины, отпустили на свободу.

Застреливший любовника супруги свердловчанин сам сдался полиции
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика